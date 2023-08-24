В Кургане открыли завод по производству и очистке низкокипящих газов. Такое предприятие пока единственное в России, сообщает ГТРК «Курган».
«Здесь будут изготавливать монооксид углерода и метан, которые применяют в обработке мяса и рыбы, газовых смесях и для создания твердосплавных материалов. Метан также используют при производстве резины, растворителей, красок, ацетилена. Для производства создана лаборатория, узел раскачки газов, участок подготовки и аттестации баллонов», — сообщает ГТРК «Курган» в своем telegram-канале.
Отмечается, что в организацию нового производства инвестор вложил более 140 млн рублей. Областные власти предоставляли некоторые меры поддержки.
Ранее предприниматель Владлен Воробейчик сообщал, что выполняет работы по строительству завода «Производство по синтезу и очистке низкокипящих газов», начиная с разработки грунтов, фундаментов до ввода объекта в эксплуатацию. По его данным, в проект входит строительство участков по производству монооксида углерода и по производству метана чистотой 99, 999% из природного газа.
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