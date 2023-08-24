24 августа 2023

В Кургане открылся уникальный для России завод. Видео

В Кургане отрыли первый в России завод по производству низкокипящих газов
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Часть 2. Магнитогорск
Инвестор вложил в новый курганский завод 140 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Кургане открыли завод по производству и очистке низкокипящих газов. Такое предприятие пока единственное в России, сообщает ГТРК «Курган».

«Здесь будут изготавливать монооксид углерода и метан, которые применяют в обработке мяса и рыбы, газовых смесях и для создания твердосплавных материалов. Метан также используют при производстве резины, растворителей, красок, ацетилена. Для производства создана лаборатория, узел раскачки газов, участок подготовки и аттестации баллонов», — сообщает ГТРК «Курган» в своем telegram-канале.

Отмечается, что в организацию нового производства инвестор вложил более 140 млн рублей. Областные власти предоставляли некоторые меры поддержки.

Ранее предприниматель Владлен Воробейчик сообщал, что выполняет работы по строительству завода «Производство по синтезу и очистке низкокипящих газов», начиная с разработки грунтов, фундаментов до ввода объекта в эксплуатацию. По его данным, в проект входит строительство участков по производству монооксида углерода и по производству метана чистотой 99, 999% из природного газа.

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В Кургане открыли завод по производству и очистке низкокипящих газов. Такое предприятие пока единственное в России, сообщает ГТРК «Курган». «Здесь будут изготавливать монооксид углерода и метан, которые применяют в обработке мяса и рыбы, газовых смесях и для создания твердосплавных материалов. Метан также используют при производстве резины, растворителей, красок, ацетилена. Для производства создана лаборатория, узел раскачки газов, участок подготовки и аттестации баллонов», — сообщает ГТРК «Курган» в своем telegram-канале. Отмечается, что в организацию нового производства инвестор вложил более 140 млн рублей. Областные власти предоставляли некоторые меры поддержки. Ранее предприниматель Владлен Воробейчик сообщал, что выполняет работы по строительству завода «Производство по синтезу и очистке низкокипящих газов», начиная с разработки грунтов, фундаментов до ввода объекта в эксплуатацию. По его данным, в проект входит строительство участков по производству монооксида углерода и по производству метана чистотой 99, 999% из природного газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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