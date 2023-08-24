В Кургане открылся уникальный для России завод. Видео

В Кургане отрыли первый в России завод по производству низкокипящих газов

25 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Инвестор вложил в новый курганский завод 140 млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане открыли завод по производству и очистке низкокипящих газов. Такое предприятие пока единственное в России, сообщает ГТРК «Курган». «Здесь будут изготавливать монооксид углерода и метан, которые применяют в обработке мяса и рыбы, газовых смесях и для создания твердосплавных материалов. Метан также используют при производстве резины, растворителей, красок, ацетилена. Для производства создана лаборатория, узел раскачки газов, участок подготовки и аттестации баллонов», — сообщает ГТРК «Курган» в своем telegram-канале. Отмечается, что в организацию нового производства инвестор вложил более 140 млн рублей. Областные власти предоставляли некоторые меры поддержки. Ранее предприниматель Владлен Воробейчик сообщал, что выполняет работы по строительству завода «Производство по синтезу и очистке низкокипящих газов», начиная с разработки грунтов, фундаментов до ввода объекта в эксплуатацию. По его данным, в проект входит строительство участков по производству монооксида углерода и по производству метана чистотой 99, 999% из природного газа.

В Кургане открыли завод по производству и очистке низкокипящих газов. Такое предприятие пока единственное в России, сообщает ГТРК «Курган». «Здесь будут изготавливать монооксид углерода и метан, которые применяют в обработке мяса и рыбы, газовых смесях и для создания твердосплавных материалов. Метан также используют при производстве резины, растворителей, красок, ацетилена. Для производства создана лаборатория, узел раскачки газов, участок подготовки и аттестации баллонов», — сообщает ГТРК «Курган» в своем telegram-канале. Отмечается, что в организацию нового производства инвестор вложил более 140 млн рублей. Областные власти предоставляли некоторые меры поддержки. Ранее предприниматель Владлен Воробейчик сообщал, что выполняет работы по строительству завода «Производство по синтезу и очистке низкокипящих газов», начиная с разработки грунтов, фундаментов до ввода объекта в эксплуатацию. По его данным, в проект входит строительство участков по производству монооксида углерода и по производству метана чистотой 99, 999% из природного газа.