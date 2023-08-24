РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов на электричках за полстоимости билета

В новом учебном году РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов на пригородных поездах за половину стоимости билета. Telegram-канал Свердловской железной дороги сообщил, что скидка начнет действовать с 1 сентября.
«С 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года для школьников и студентов ХМАО будет действовать 50%-я скидка на проезд в пригородных поездах. Льгота распространяется на поездки в электричках на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Югры», — указано в публикации.
Для получения льготного билета в кассе вокзала школьники должны предъявить справку из общеобразовательного учреждения, студенты очных отделений — студенческий билет. Эти документы необходимо взять с собой в поездку.
Ранее URA.RU писало, что в летние каникулы школьники из ХМАО ездят в поездах дальнего следования РЖД за половину стоимости. Скидка в 50% на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения действует до 31 августа 2023.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.