24 августа 2023

РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов на электричках за полстоимости билета

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, электричка, пригородные поезда, ржд, прибытие поезда, городская электричка
Скидка на пригородные поезда РЖД для молодежи начнет действовать с 1 сентября Фото:

В новом учебном году РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов на пригородных поездах за половину стоимости билета. Telegram-канал Свердловской железной дороги сообщил, что скидка начнет действовать с 1 сентября.

«С 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года для школьников и студентов ХМАО будет действовать 50%-я скидка на проезд в пригородных поездах. Льгота распространяется на поездки в электричках на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Югры», — указано в публикации.

Для получения льготного билета в кассе вокзала школьники должны предъявить справку из общеобразовательного учреждения, студенты очных отделений — студенческий билет. Эти документы необходимо взять с собой в поездку.

Ранее URA.RU писало, что в летние каникулы школьники из ХМАО ездят в поездах дальнего следования РЖД за половину стоимости. Скидка в 50% на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения действует до 31 августа 2023.

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В новом учебном году РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов на пригородных поездах за половину стоимости билета. Telegram-канал Свердловской железной дороги сообщил, что скидка начнет действовать с 1 сентября. «С 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года для школьников и студентов ХМАО будет действовать 50%-я скидка на проезд в пригородных поездах. Льгота распространяется на поездки в электричках на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Югры», — указано в публикации. Для получения льготного билета в кассе вокзала школьники должны предъявить справку из общеобразовательного учреждения, студенты очных отделений — студенческий билет. Эти документы необходимо взять с собой в поездку. Ранее URA.RU писало, что в летние каникулы школьники из ХМАО ездят в поездах дальнего следования РЖД за половину стоимости. Скидка в 50% на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения действует до 31 августа 2023.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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