31 мая 2023
30 мая 2023

Школьники ХМАО смогут ездить в поездах РЖД со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , поезд, путешествие, поездка, ржд, плацкарт, железнодорожные перевозки, пассажирские перевозки, купе, железная дорога
На протяжении всех каникул на билеты в плацкарт для школьников действует скидка 50% Фото:

В летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД за половину стоимости. На сайте компании указано, что скидка в 50% действует на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения.

«Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет на поезда отправлением с 1 июня до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на проезд в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется», — указано на сайте.

Скидка не распространяется на билеты в купе, не действует на скоростных и высокоскоростных поездах. Дополнительные услуги во время путешествия по железной дороге пассажиры оплачивают в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО начали перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Билет по льготному тарифу стоит на 20% дешевле.

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В летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД за половину стоимости. На сайте компании указано, что скидка в 50% действует на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения. «Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет на поезда отправлением с 1 июня до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на проезд в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется», — указано на сайте. Скидка не распространяется на билеты в купе, не действует на скоростных и высокоскоростных поездах. Дополнительные услуги во время путешествия по железной дороге пассажиры оплачивают в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО начали перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Билет по льготному тарифу стоит на 20% дешевле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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