Школьники ХМАО смогут ездить в поездах РЖД со скидкой

01 июня 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На протяжении всех каникул на билеты в плацкарт для школьников действует скидка 50% Фото: Алексей Андронов © URA.RU В летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД за половину стоимости. На сайте компании указано, что скидка в 50% действует на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения. «Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет на поезда отправлением с 1 июня до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на проезд в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется», — указано на сайте. Скидка не распространяется на билеты в купе, не действует на скоростных и высокоскоростных поездах. Дополнительные услуги во время путешествия по железной дороге пассажиры оплачивают в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО начали перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Билет по льготному тарифу стоит на 20% дешевле.

В летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД за половину стоимости. На сайте компании указано, что скидка в 50% действует на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения. «Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет на поезда отправлением с 1 июня до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на проезд в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется», — указано на сайте. Скидка не распространяется на билеты в купе, не действует на скоростных и высокоскоростных поездах. Дополнительные услуги во время путешествия по железной дороге пассажиры оплачивают в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО начали перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Билет по льготному тарифу стоит на 20% дешевле.