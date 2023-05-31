Школьники ХМАО смогут ездить в поездах РЖД со скидкой

В летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД за половину стоимости. На сайте компании указано, что скидка в 50% действует на билеты в плацкарт и вагоны с местами для сидения.
«Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет на поезда отправлением с 1 июня до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на проезд в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется», — указано на сайте.
Скидка не распространяется на билеты в купе, не действует на скоростных и высокоскоростных поездах. Дополнительные услуги во время путешествия по железной дороге пассажиры оплачивают в полном объеме.
Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО начали перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Билет по льготному тарифу стоит на 20% дешевле.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.