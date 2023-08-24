Мэр Кургана показала ремонт Бурова-Петровского моста. Фото

25 августа 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова контролирует ремонты мостов в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Бурова-Петровском мосту закончили демонтажные работы. Ремонт пока выполняется с опережением графика, сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Делюсь с вами фотографиями с ремонта Б.-Петровского моста. Подрядчик закончил демонтажные работы, забетонированы шкафные конструкции, ведется монтаж переходных плит и опалубки на консольные части. Работы идут с опережением графика», — написала Ситникова. Глава Кургана также сообщила, что в микрорайоне Тополя продолжается ремонт мост по ул. Казейкина. Здесь забиты сваи, идет подготовка к заливке опорных балок. Балки пролетного строения после ремонта будут смонтированы вновь. Подрядчик не отстает от утвержденного графика работ. Ранее URA.RU писало, что движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста по направлению в сторону Смолино было открыто в начале августа 2023 года. Здесь помимо ремонта части моста был уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка. Ремонт второй части Бурова-Петровского моста в Кургане фото: telergam-канал Елены Ситниковой, https://web.telegram.org/k/#@sitnikovaev45 Демонтажные работы на мосту идут с опережением графика фото: telergam-канал Елены Ситниковой, https://web.telegram.org/k/#@sitnikovaev45 фото: telergam-канал Елены Ситниковой, https://web.telegram.org/k/#@sitnikovaev45 Ремонт моста в микрорайоне Тополя в Кургане фото: telergam-канал Елены Ситниковой, https://web.telegram.org/k/#@sitnikovaev45

В Кургане на Бурова-Петровском мосту закончили демонтажные работы. Ремонт пока выполняется с опережением графика, сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Делюсь с вами фотографиями с ремонта Б.-Петровского моста. Подрядчик закончил демонтажные работы, забетонированы шкафные конструкции, ведется монтаж переходных плит и опалубки на консольные части. Работы идут с опережением графика», — написала Ситникова. Глава Кургана также сообщила, что в микрорайоне Тополя продолжается ремонт мост по ул. Казейкина. Здесь забиты сваи, идет подготовка к заливке опорных балок. Балки пролетного строения после ремонта будут смонтированы вновь. Подрядчик не отстает от утвержденного графика работ. Ранее URA.RU писало, что движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста по направлению в сторону Смолино было открыто в начале августа 2023 года. Здесь помимо ремонта части моста был уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка.