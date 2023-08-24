24 августа 2023

Мэр Кургана показала ремонт Бурова-Петровского моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова контролирует ремонты мостов в Кургане Фото:

В Кургане на Бурова-Петровском мосту закончили демонтажные работы. Ремонт пока выполняется с опережением графика, сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Делюсь с вами фотографиями с ремонта Б.-Петровского моста. Подрядчик закончил демонтажные работы, забетонированы шкафные конструкции, ведется монтаж переходных плит и опалубки на консольные части. Работы идут с опережением графика», — написала Ситникова.

Глава Кургана также сообщила, что в микрорайоне Тополя продолжается ремонт мост по ул. Казейкина. Здесь забиты сваи, идет подготовка к заливке опорных балок. Балки пролетного строения после ремонта будут смонтированы вновь. Подрядчик не отстает от утвержденного графика работ.

Ранее URA.RU писало, что движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста по направлению в сторону Смолино было открыто в начале августа 2023 года. Здесь помимо ремонта части моста был уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка.

Ремонт второй части Бурова-Петровского моста в Кургане
Ремонт второй части Бурова-Петровского моста в Кургане
Демонтажные работы на мосту идут с опережением графика
Демонтажные работы на мосту идут с опережением графика
Ремонт моста в микрорайоне Тополя в Кургане
Ремонт моста в микрорайоне Тополя в Кургане

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В Кургане на Бурова-Петровском мосту закончили демонтажные работы. Ремонт пока выполняется с опережением графика, сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Делюсь с вами фотографиями с ремонта Б.-Петровского моста. Подрядчик закончил демонтажные работы, забетонированы шкафные конструкции, ведется монтаж переходных плит и опалубки на консольные части. Работы идут с опережением графика», — написала Ситникова. Глава Кургана также сообщила, что в микрорайоне Тополя продолжается ремонт мост по ул. Казейкина. Здесь забиты сваи, идет подготовка к заливке опорных балок. Балки пролетного строения после ремонта будут смонтированы вновь. Подрядчик не отстает от утвержденного графика работ. Ранее URA.RU писало, что движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста по направлению в сторону Смолино было открыто в начале августа 2023 года. Здесь помимо ремонта части моста был уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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