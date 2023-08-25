Песков ответил, был ли Пригожин убит по заданию Кремля

Песков: сообщения об убийстве Кремлем Пригожина не соответствуют фактам

25 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Необходимо дождаться результатов следствия, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Утверждения об убийстве Кремлем основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вокруг гибели Пригожина и катастрофы существует множество спекуляций, особенно со стороны Запада. Однако, все эти утверждения не соответствуют фактам. Нам необходимо опираться на факты, которые будут выяснены в ходе следственных действий, проводимых в настоящее время», — заявил Дмитрий Песков. Ранее бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли десять человек. Росавиация опубликовала список погибших, включающий самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность ориентироваться на факты в деле крушения самолета, вместо сообщений западных СМИ, передает RT.

Утверждения об убийстве Кремлем основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вокруг гибели Пригожина и катастрофы существует множество спекуляций, особенно со стороны Запада. Однако, все эти утверждения не соответствуют фактам. Нам необходимо опираться на факты, которые будут выяснены в ходе следственных действий, проводимых в настоящее время», — заявил Дмитрий Песков. Ранее бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли десять человек. Росавиация опубликовала список погибших, включающий самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность ориентироваться на факты в деле крушения самолета, вместо сообщений западных СМИ, передает RT.