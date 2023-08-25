Журналистку Al Jazeera Arabic избили у «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге 25 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 + Врачи диагностировали у Рании Дриди сотрясение мозга после нападение у «ЧВК Вагнер Центра» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди (работает на арабском телевидении Al Jazeera Arabic) около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была госпитализирована, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. «Ранию Дриди избили у бывшего „ЧВК Вагнер Центра“ на Зольной улице в ночь на 25 августа. Неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь», — передает портал «Фонтанка». Журналистка отметила, что нападавший был славянской внешности. Во время нападения неизвестный был одет в черную куртку и джинсы. По информации telegram-канала Shot, журналистку ударил пьяный бездомный. Дриди рассказала каналу, что чувствует себя хорошо. После происшествия Дриди увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Журналистка освещала украинский конфликт на арабском телевидении. В ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди (работает на арабском телевидении Al Jazeera Arabic) около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была госпитализирована, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. «Ранию Дриди избили у бывшего „ЧВК Вагнер Центра“ на Зольной улице в ночь на 25 августа. Неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь», — передает портал «Фонтанка». Журналистка отметила, что нападавший был славянской внешности. Во время нападения неизвестный был одет в черную куртку и джинсы. По информации telegram-канала Shot, журналистку ударил пьяный бездомный. Дриди рассказала каналу, что чувствует себя хорошо. После происшествия Дриди увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Журналистка освещала украинский конфликт на арабском телевидении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям