Журналистку Al Jazeera Arabic избили у «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, пациент
Врачи диагностировали у Рании Дриди сотрясение мозга после нападение у «ЧВК Вагнер Центра» Фото:

В ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди (работает на арабском телевидении Al Jazeera Arabic) около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была госпитализирована, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

«Ранию Дриди избили у бывшего „ЧВК Вагнер Центра“ на Зольной улице в ночь на 25 августа. Неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь», — передает портал «Фонтанка». Журналистка отметила, что нападавший был славянской внешности. Во время нападения неизвестный был одет в черную куртку и джинсы.

По информации telegram-канала Shot, журналистку ударил пьяный бездомный. Дриди рассказала каналу, что чувствует себя хорошо.

После происшествия Дриди увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Журналистка освещала украинский конфликт на арабском телевидении.

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В ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди (работает на арабском телевидении Al Jazeera Arabic) около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была госпитализирована, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. «Ранию Дриди избили у бывшего „ЧВК Вагнер Центра“ на Зольной улице в ночь на 25 августа. Неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь», — передает портал «Фонтанка». Журналистка отметила, что нападавший был славянской внешности. Во время нападения неизвестный был одет в черную куртку и джинсы. По информации telegram-канала Shot, журналистку ударил пьяный бездомный. Дриди рассказала каналу, что чувствует себя хорошо. После происшествия Дриди увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Журналистка освещала украинский конфликт на арабском телевидении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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