В курганском округе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

25 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель на ВАЗ-21214 съехал в кювет и врезался в дерево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском округе Курганской области нетрезвый водитель без прав на ВАЗ-21214 съехал в кювет и врезался в дерево. Один из его пассажиров погиб на месте происшествия, второй получил травмы. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В Кетовском округе 24 августа в 10 часов 30 минут водитель на автомобилем ВАЗ-21214 без государственных регистрационных знаков двигался со стороны села Садовое в сторону автодороги Курган-Садовое-Утятское. Мужчина допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение. 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства. Водитель оказался пьян. Кроме того, мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения. В августе этого года его уже ловили за рулем в нетрезвом виде. Тогда ему назначалось наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику ДТП грозит максимум до пяти лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кетовском округе Курганской области нетрезвый водитель без прав на ВАЗ-21214 съехал в кювет и врезался в дерево. Один из его пассажиров погиб на месте происшествия, второй получил травмы. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В Кетовском округе 24 августа в 10 часов 30 минут водитель на автомобилем ВАЗ-21214 без государственных регистрационных знаков двигался со стороны села Садовое в сторону автодороги Курган-Садовое-Утятское. Мужчина допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение. 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства. Водитель оказался пьян. Кроме того, мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения. В августе этого года его уже ловили за рулем в нетрезвом виде. Тогда ему назначалось наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику ДТП грозит максимум до пяти лет лишения свободы.