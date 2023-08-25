Сокамерница опекуна погибшего Далера Бобиева рассказала о характере обвиняемой

Сокамерница опекуна Далера Бобиева из Екатеринбурга назвала ее социопаткой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Сокамерница Вероники Наумовой охарактеризовала ее как человека, не умеющего сопереживать людям Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Девушка, которая непродолжительное время находилась в одной камере в СИЗО Екатеринбурга с обвиняемой в смерти приемного мальчика Далера Бобиева, назвала опекуна социапаткой. По мнению сокамерницы, Вероника Наумова абсолютно лишена эмпатии (осознанное понимание внутреннего мира и состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Наумова с первых минут умеет расположить к себе любого собеседника. Она вызывает симпатию. Говорит сдержано, спокойно и вдумчиво. Однако после того, как стало известно, кто она и за что сидит, конечно, захотелось узнать ее мнение на сей счет. Она свою вину полностью отрицает. Однако грусти по тому, что ребенок умер, она не ощущает. Если и говорила о погибшем мальчике, то только с пренебрежением. У нее сто лиц в зависимости от ситуации. Она настоящая социопатка. Другими словами ее не назвать», — поделился собеседник агентства.

Социопат — это человек, которому не хватает эмпатии, способности понимать переживания других и эмоционально реагировать на события. Поэтому социопат не воспринимает общественные нормы и правила, постоянно их нарушает и не считается с чужими чувствами.

История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила об исчезновении сына в полицию. К поискам Далера присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Мальчика икали три дня. Уже утром 29 июня тело малыша обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых.

Следователи установили, что ребенок умер несколько месяцев назад. По словам опекуна Наумовой, малыш погиб еще 2 декабря 2022 года. По ее версии, Далер погиб в результате несчастного случая. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а 24 августа Наумовой продлили меру пресечения до 26 ноября. Вся важная информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

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Девушка, которая непродолжительное время находилась в одной камере в СИЗО Екатеринбурга с обвиняемой в смерти приемного мальчика Далера Бобиева, назвала опекуна социапаткой. По мнению сокамерницы, Вероника Наумова абсолютно лишена эмпатии (осознанное понимание внутреннего мира и состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Наумова с первых минут умеет расположить к себе любого собеседника. Она вызывает симпатию. Говорит сдержано, спокойно и вдумчиво. Однако после того, как стало известно, кто она и за что сидит, конечно, захотелось узнать ее мнение на сей счет. Она свою вину полностью отрицает. Однако грусти по тому, что ребенок умер, она не ощущает. Если и говорила о погибшем мальчике, то только с пренебрежением. У нее сто лиц в зависимости от ситуации. Она настоящая социопатка. Другими словами ее не назвать», — поделился собеседник агентства. Социопат — это человек, которому не хватает эмпатии, способности понимать переживания других и эмоционально реагировать на события. Поэтому социопат не воспринимает общественные нормы и правила, постоянно их нарушает и не считается с чужими чувствами. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила об исчезновении сына в полицию. К поискам Далера присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Мальчика икали три дня. Уже утром 29 июня тело малыша обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Следователи установили, что ребенок умер несколько месяцев назад. По словам опекуна Наумовой, малыш погиб еще 2 декабря 2022 года. По ее версии, Далер погиб в результате несчастного случая. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а 24 августа Наумовой продлили меру пресечения до 26 ноября. Вся важная информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
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