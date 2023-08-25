Что интересного могут найти екатеринбуржцы на книжном фестивале «Красная строка». Фото

В Екатеринбурге стартовали первые мероприятия фестиваля «Красная строка»

25 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Перевернуть календарь с Шафутинским можно всего за 350 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 100 издательств расположились в шатрах в Историческом сквере, чтобы показать свой ассортимент екатеринбуржцем. Обучающие книги, бессменная классика, комиксы и Библия — все это можно найти на книжном фестивале «Красная строка». На место отправился корреспондент URA.RU, чтобы найти самые интересные стенды с необычным товаром. Из любопытных стендов — Wizart Comics, который привез в Екатеринбург календари про третье сентября и Михаила Шафутинского — внутри его цитаты и семь рецептов настоек. Также в продаже есть комиксы про шансонье. Например, читатели смогут узнать историю о том, как эстрадный певец, уставший после корпоративов и мема про известную осеннюю дату, в один день просыпается, и его никто не узнает. Кроме этого, можно найти комиксы про рэпера Пашу Техника от MOLOT HARDCORP. Графический эпос расскажет о похождениях антигероя российского андеграунда, а создатели оставят автограф для всех желающих. Здесь же ребята делают кастомные обложки для произведения «Голод» прямо перед продажей. Пользуется популярностью и издательство «Черная Сотня», которая выпускает книги военных корреспондентов и мемуары выходцев с Донбасса. Среди их книг можно найти работы погибшего в апреле Владлена Татарского, мемуары ополченца с позывным «Африка» и произведения колумниста Russia Today Евгения Норина. Рядом есть любопытное издательство «Чтиво», которое специализируется на качественной несерийной литературе и неформате. На их стенде находятся новеллы про жизнь на прибрежных шоссе и в борделях Калифорнии и Техаса, в берлинском варьете и флорентийском театре или антироман рокера. Любителям миниатюрных книг придутся по душе миньоны (мини-книги) — их можно купить за двести рублей. Ознакомиться с содержанием предлагают с помощью лупы. На выбор предоставляются произведения Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, стихи Федора Тютчева и другие классики. Кроме этого, в продаже есть календари с президентом РФ Владимиром Путиным, сувениры про Екатеринбург, книга про жизнь за решеткой певца Александра Новикова, сборник СВО-поэтов и даже манга про сопротивление материалов и физику. Книжный фестиваль «Красная строка» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. В ближайшие три дня горожане смогут встретиться с писателями, посетить мастер-классы для переводчиков, лекции про любовь россиян к криминальным историям, музыкальные концерты, спектакли и многое другое. Более подробная афиша — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 100 издательств расположились в шатрах в Историческом сквере, чтобы показать свой ассортимент екатеринбуржцем. Обучающие книги, бессменная классика, комиксы и Библия — все это можно найти на книжном фестивале «Красная строка». На место отправился корреспондент URA.RU, чтобы найти самые интересные стенды с необычным товаром. Из любопытных стендов — Wizart Comics, который привез в Екатеринбург календари про третье сентября и Михаила Шафутинского — внутри его цитаты и семь рецептов настоек. Также в продаже есть комиксы про шансонье. Например, читатели смогут узнать историю о том, как эстрадный певец, уставший после корпоративов и мема про известную осеннюю дату, в один день просыпается, и его никто не узнает. Кроме этого, можно найти комиксы про рэпера Пашу Техника от MOLOT HARDCORP. Графический эпос расскажет о похождениях антигероя российского андеграунда, а создатели оставят автограф для всех желающих. Здесь же ребята делают кастомные обложки для произведения «Голод» прямо перед продажей. Пользуется популярностью и издательство «Черная Сотня», которая выпускает книги военных корреспондентов и мемуары выходцев с Донбасса. Среди их книг можно найти работы погибшего в апреле Владлена Татарского, мемуары ополченца с позывным «Африка» и произведения колумниста Russia Today Евгения Норина. Рядом есть любопытное издательство «Чтиво», которое специализируется на качественной несерийной литературе и неформате. На их стенде находятся новеллы про жизнь на прибрежных шоссе и в борделях Калифорнии и Техаса, в берлинском варьете и флорентийском театре или антироман рокера. Любителям миниатюрных книг придутся по душе миньоны (мини-книги) — их можно купить за двести рублей. Ознакомиться с содержанием предлагают с помощью лупы. На выбор предоставляются произведения Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, стихи Федора Тютчева и другие классики. Кроме этого, в продаже есть календари с президентом РФ Владимиром Путиным, сувениры про Екатеринбург, книга про жизнь за решеткой певца Александра Новикова, сборник СВО-поэтов и даже манга про сопротивление материалов и физику. Книжный фестиваль «Красная строка» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. В ближайшие три дня горожане смогут встретиться с писателями, посетить мастер-классы для переводчиков, лекции про любовь россиян к криминальным историям, музыкальные концерты, спектакли и многое другое. Более подробная афиша — в материале URA.RU.