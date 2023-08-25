Дом находится в ненадлежащем состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Черемшанка Верхнего Уфалея (Челябинская область) сотрудники СУ СКР по региону проверят разрушающийся жилой дом, который власти не признают аварийным. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ведомства.

«Проводится проверка жилого дома, который находится в ненадлежащем состоянии. Он расположен в поселке Черемшанка на улице Лермонтова, дом №2. По данному факту по указанию и. о. руководителя СУ СКР по области организована и проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — пояснили в ведомстве.

Следователи проанализируют доводы заявителей, установят обстоятельства и причины непризнания дома аварийным. Будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение.

Речь идет о двухэтажном доме 1955 года, в котором, как уверяют жители, невозможно жить. Он разваливается, идет крашеная горячая вода. Власти не хотя признавать его аварийным без оплаченной жильцами экспертизы. Пресс-служба мэрии уже выступила с заявлением, что жители могут обратиться в юридический отдел для проведения экспертизы или сделать ее сами.

«Дом находится в непосредственном управлении. Решения о содержании дома принимают собственники. Администрацией по мере финансирования проводятся экспертизы, определяющие состояние дома. Для этого необходимо обратиться в юротдел с заявлением, после чего принимается решение. Для ускорения жильцы в праве за собственные средства провести экспертизу», — сообщили в мэрии.

Жители дома просят признать дом ветхоаварийным Фото: Ирина Галимулина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tekslerpomogi