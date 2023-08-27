Средняя стоимость квадратного метра в квартирах центра Екатеринбурга достигла 150,4 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах вторичного рынка в центре Екатеринбурга достигла 150,4 тысяч рублей, что стало самым максимальным показателем за все время. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Михаил Хорьков.

За один квадратный метр в квартирах центра уральской столицы (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) устанавливают цены в среднем 150,4 тысяч рублей. В нижнем ценовом сегменте «квадрат» стоит 94,4 тысячи рублей, а в верхнем — 250,7 тысяч рублей.

«Цены на вторичном рынке жилья в текущем году медленно повышались во всех качественных и территориальных сегментах. Во многом это было обусловлено ограниченным выбором и вполне успешной конкуренцией „вторички“ с сектором новостроек за счет более низкой цены и гибкости продавцов. Торг и адекватное ценообразование позволяли продавать квартиры достаточно быстро. Центр на этом фоне особо не выделялся — здесь, как и в других районах, высока доля жилья современной постройки. Но в отличие от других территорий, здесь больше квартир с качественным ремонтом, современной техникой. Поэтому вполне логично, что на фоне падения курса рубля, часть продавцов пытается отыграть эти изменения, повышая цены», — сказал Михаил Хорьков.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время конкуренция среди продавцов пока не очень высокая, а на рынке присутствуют покупатели с одобренной по старым ставкам ипотекой, которым не до детального выбора жилья. «Но фокус в том, что период повышенного спроса на „вторичке“ будет коротким. Далеко не все из продавцов успеют конвертировать его в сделки. А дальше начнется уже другой рынок», — сетует руководитель аналитического отдела УПН.

Также максимального показателя стоимости достиг квадратный метр в жилых районах третьего пояса: Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни. На 21 августа 2023 года средняя цена составляла 90,4 тысяч рублей. Нижний ценовой сегмент — 68,1 тысячи рублей, верхний ценовой сегмент — 115,3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит новый исторический рекорд по количеству непроданных квартир. В конце июля 2023 года их насчитывалось более 51 тысяч.

Инфографика: аналитика рынка недвижимости Екатеринбурга «Уральской палаты недвижимости»

Инфографика: аналитика рынка недвижимости Екатеринбурга «Уральской палаты недвижимости»