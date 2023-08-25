В УрФУ объяснили, зачем снизили стипендии студентам

Стипендии в УрФУ снизили из-за большого количества отличников

25 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В УрФУ уменьшились стипендии Фото: Алексей Колчин © URA.RU Государство сократило финансирование, которое выделяется на выплаты стипендий обучающимся. Из-за этого студенты УрФУ заметили уменьшение денежного поощрения за хорошую учебу. По данным пресс-службы вуза, уменьшилось установленное правительством предельное превышение нормативов по выплатам стипендий. Если раньше надбавка составляла +28,7% для бакалавриата и специалитета, то теперь она уменьшилась на 8,7% и составляет +20%. Для отличников и магистрантов надбавка составляла +93,1%, а теперь +60%(разница -33,1%). Надбавка для отличников магистратуры составляла +189,3%, а стала +120% (разница -69,3%). Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).

Государство сократило финансирование, которое выделяется на выплаты стипендий обучающимся. Из-за этого студенты УрФУ заметили уменьшение денежного поощрения за хорошую учебу. По данным пресс-службы вуза, уменьшилось установленное правительством предельное превышение нормативов по выплатам стипендий. Если раньше надбавка составляла +28,7% для бакалавриата и специалитета, то теперь она уменьшилась на 8,7% и составляет +20%. Для отличников и магистрантов надбавка составляла +93,1%, а теперь +60%(разница -33,1%). Надбавка для отличников магистратуры составляла +189,3%, а стала +120% (разница -69,3%). Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).