В УрФУ объяснили, зачем снизили стипендии студентам

Стипендии в УрФУ снизили из-за большого количества отличников
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Творческая встреча с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) г. Екатеринбург , урфу, упи
В УрФУ уменьшились стипендии Фото:

Государство сократило финансирование, которое выделяется на выплаты стипендий обучающимся. Из-за этого студенты УрФУ заметили уменьшение денежного поощрения за хорошую учебу.

По данным пресс-службы вуза, уменьшилось установленное правительством предельное превышение нормативов по выплатам стипендий. Если раньше надбавка составляла +28,7% для бакалавриата и специалитета, то теперь она уменьшилась на 8,7% и составляет +20%. Для отличников и магистрантов надбавка составляла +93,1%, а теперь +60%(разница -33,1%). Надбавка для отличников магистратуры составляла +189,3%, а стала +120% (разница -69,3%).

Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).

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Государство сократило финансирование, которое выделяется на выплаты стипендий обучающимся. Из-за этого студенты УрФУ заметили уменьшение денежного поощрения за хорошую учебу. По данным пресс-службы вуза, уменьшилось установленное правительством предельное превышение нормативов по выплатам стипендий. Если раньше надбавка составляла +28,7% для бакалавриата и специалитета, то теперь она уменьшилась на 8,7% и составляет +20%. Для отличников и магистрантов надбавка составляла +93,1%, а теперь +60%(разница -33,1%). Надбавка для отличников магистратуры составляла +189,3%, а стала +120% (разница -69,3%). Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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