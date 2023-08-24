24 августа 2023

Губернатор ЯНАО изменит маршрут своей ежегодной поездки по региону

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Следующая поездка Артюхова начнется из Ноябрьска Фото:
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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

В следующем году «Честный маршрут» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начнется в Ноябрьске и закончится в Надыме. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе.

«Договорились, что в следующем году поедем наоборот из Ноябрьска, потому что к концу поездки уже все уставшие. Город заслуживает того, чтобы у всех было побольше энергии изучить вопросы и проблемы, которые есть», — сказал Артюхов.

Также глава региона добавил, что встречи, проходящие в формате «Честного маршрута» не будут проходить в Лабытнанги, Харпе и Салехарде. «Вся моя команда в обычное время работает в столице Ямала и есть возможность лично приехать и встретится с жителями. Я почти каждые выходные делаю объезд по Салехарду», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году Дмитрий Артюхов обещал сделать подобные встречи с жителями Лабытанги и Харпа.

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В следующем году «Честный маршрут» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начнется в Ноябрьске и закончится в Надыме. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе. «Договорились, что в следующем году поедем наоборот из Ноябрьска, потому что к концу поездки уже все уставшие. Город заслуживает того, чтобы у всех было побольше энергии изучить вопросы и проблемы, которые есть», — сказал Артюхов. Также глава региона добавил, что встречи, проходящие в формате «Честного маршрута» не будут проходить в Лабытнанги, Харпе и Салехарде. «Вся моя команда в обычное время работает в столице Ямала и есть возможность лично приехать и встретится с жителями. Я почти каждые выходные делаю объезд по Салехарду», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году Дмитрий Артюхов обещал сделать подобные встречи с жителями Лабытанги и Харпа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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