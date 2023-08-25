В ХМАО на сотрудника месторождения завели уголовное дело за оправдание взрывов на Крымском мосту

В ХМАО на водителя завели уголовное дело за оправдание взрывов на Крымском мосту

Подозреваемый в оправдании терроризма задержан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту

В Сургутском районе водитель компании, ведущей разработку Тевлино-Русскинского месторождения, во время обеденного перерыва стал показывать коллегам ролики с последствиями взрыва Керченского моста, который украинские спецслужбы подорвали 8 октября 2022 года. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», 60-летний мужчина поддержал действия ВСУ, и силовики завели на него уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму).

«Водитель Михаил Х. (уроженец Украины, гражданин РФ) сидел в столовой Тевлино-Русскинского месторождения во время обеденного перерыва, достал телефон и стал показывать коллегам ролики с последствиями подрыва. При этом, посты были опубликованы в украинском канале, а сам водитель поддержал действия ВСУ. Позже на него донесли коллеги, высказывания Михаила стали проверять силовики — этим летом в них нашли „оправдание терроризма“. По нашим данным, через несколько дней на рабочего завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ», — сообщает telegram-канал.

Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что операция проводилась совместно с полицией и ФСБ. «Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело», — поделился инсайдер.

В РУФСБ по Тюменской области и УМВД по ХМАО направлены запросы. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о задержании подозреваемого в терроризме. Им оказался житель Сургута.