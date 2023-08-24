24 августа 2023

Губернатор Артюхов подвел итоги юбилейного автотрипа по ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В свой юбилейный тур по городам ЯНАО Артюхов отправился 13 августа Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил юбилейный «Честный маршрут». Об этом он рассказал в своем telegram-канале. За время своей поездки по муниципалитетам глава региона посетил Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала.

«„Честный маршрут“ подошел к концу — позади почти полторы тысячи километров. Поездкой доволен: посмотрел важные соцобъекты, оценил качество благоустройства, ход дорожных работ. Самое главное — пообщался с жителями наших городов, поселков, отдаленных микрорайонов», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона отмечает, что важной частью в юбилейном автотрипе стало общение с бойцами, принимающими участие в СВО и их близкими. В рамках встречи обсуждались меры поддержки военных и их семей.

Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Ежегодно в рамках поездки глава региона посещает районы ЯНАО и общается с местными жителями.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил юбилейный «Честный маршрут». Об этом он рассказал в своем telegram-канале. За время своей поездки по муниципалитетам глава региона посетил Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. «„Честный маршрут“ подошел к концу — позади почти полторы тысячи километров. Поездкой доволен: посмотрел важные соцобъекты, оценил качество благоустройства, ход дорожных работ. Самое главное — пообщался с жителями наших городов, поселков, отдаленных микрорайонов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отмечает, что важной частью в юбилейном автотрипе стало общение с бойцами, принимающими участие в СВО и их близкими. В рамках встречи обсуждались меры поддержки военных и их семей. Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Ежегодно в рамках поездки глава региона посещает районы ЯНАО и общается с местными жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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