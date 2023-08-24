Губернатор Артюхов подвел итоги юбилейного автотрипа по ЯНАО

25 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В свой юбилейный тур по городам ЯНАО Артюхов отправился 13 августа Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил юбилейный «Честный маршрут». Об этом он рассказал в своем telegram-канале. За время своей поездки по муниципалитетам глава региона посетил Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. «„Честный маршрут“ подошел к концу — позади почти полторы тысячи километров. Поездкой доволен: посмотрел важные соцобъекты, оценил качество благоустройства, ход дорожных работ. Самое главное — пообщался с жителями наших городов, поселков, отдаленных микрорайонов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отмечает, что важной частью в юбилейном автотрипе стало общение с бойцами, принимающими участие в СВО и их близкими. В рамках встречи обсуждались меры поддержки военных и их семей. Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Ежегодно в рамках поездки глава региона посещает районы ЯНАО и общается с местными жителями.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил юбилейный «Честный маршрут». Об этом он рассказал в своем telegram-канале. За время своей поездки по муниципалитетам глава региона посетил Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. «„Честный маршрут“ подошел к концу — позади почти полторы тысячи километров. Поездкой доволен: посмотрел важные соцобъекты, оценил качество благоустройства, ход дорожных работ. Самое главное — пообщался с жителями наших городов, поселков, отдаленных микрорайонов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отмечает, что важной частью в юбилейном автотрипе стало общение с бойцами, принимающими участие в СВО и их близкими. В рамках встречи обсуждались меры поддержки военных и их семей. Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Ежегодно в рамках поездки глава региона посещает районы ЯНАО и общается с местными жителями.