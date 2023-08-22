Армия России продолжила наступать на купянском направлении, отразив 6 атак ВСУ

Российские силы продолжают продвигаться на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка «Запад» отразила шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения на купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимин.

«Продолжили наступление в районе населенного пункта в Ольшана (купянское направление — прим. URA.RU). Противник предпринял шесть контратак в районах населенных пунктов Петропавловка (ЛНР — прим. URA.RU) и Новоселовка (ДНР — прим. URA.RU). <…> Потери противника составили более 40 военнослужащих», — заявил Ярослав Якимин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что нанесено 13 ударов по тактическим резервам ВСУ. Также были уничтожены две американских установки М109 Paladin.

На фоне провального контрнаступления Украины армия России стала продвигаться в зоне спецоперации. На данный момент российские силы наступают на купянском направлении, поделился с URA.RU политический и общественный деятель Украины Константин Кеворкян. 19 августа американский журналист Стивен Брайен отметил, что Украина теряет контроль над Купянском. В нем находится ключевой железнодорожный узел, по которому ВСУ получали снабжение. На данный момент в Харьковской области, где находится город, объявлена эвакуация, передает RT.