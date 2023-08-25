Путин поручил Роскосмосу заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит

25 августа 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Путин поручил заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роскосмос совместно с Агентством стратегических инициатив должен рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», — говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года. Ранее президент заявлял, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной. По его мнению, Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.

Роскосмос совместно с Агентством стратегических инициатив должен рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», — говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года. Ранее президент заявлял, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной. По его мнению, Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.