Путин поручил Роскосмосу заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит

Путин поручил заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит
Роскосмос совместно с Агентством стратегических инициатив должен рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», — говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года.
Ранее президент заявлял, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной. По его мнению, Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.
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