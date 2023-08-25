Путин поручил Роскосмосу заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил заняться созданием космических аппаратов для предельно низких орбит Фото:

Роскосмос совместно с Агентством стратегических инициатив должен рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», — говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года.

Ранее президент заявлял, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной. По его мнению, Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.

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Роскосмос совместно с Агентством стратегических инициатив должен рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», — говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года. Ранее президент заявлял, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной. По его мнению, Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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