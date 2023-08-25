На фестивале можно было продегустировать блюда и послушать музыку
На музыкально-гастрономическом фестивале Grott Fest в Екатеринбурге выступили хэдлайнеры — группа Pizza. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места события.
«На летней площадке „Теле-клуба“ — Pizza сыграла свои хиты, а также кавер на хит Леонида Агутина „Хоп Хей Лала-Лей“. Атмосфера на концерте теплая, зрители подпевают группе», — рассказал наш корреспондент.
Гастрономический фестиваль, организованный Grott bar включал в себя кулинарные мастер-классы, дегустации, мотошоу, игровые зоны и выступления музыкантов. В завершении мероприятия состоялся салют.
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