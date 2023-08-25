На гастрономическом фестивале в Екатеринбурге выступила Pizza. Видео

На Grott Fest в Екатеринбурге выступила группа Pizza
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Пресс-завтрак гастрономического Фестиваля уральской кухни, приуроченного к проведению ИННОПРОМ-2021. Екатеринбург, аук
На фестивале можно было продегустировать блюда и послушать музыку Фото:

На музыкально-гастрономическом фестивале Grott Fest в Екатеринбурге выступили хэдлайнеры — группа Pizza. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места события.

«На летней площадке „Теле-клуба“ — Pizza сыграла свои хиты, а также кавер на хит Леонида Агутина „Хоп Хей Лала-Лей“. Атмосфера на концерте теплая, зрители подпевают группе», — рассказал наш корреспондент.

Гастрономический фестиваль, организованный Grott bar включал в себя кулинарные мастер-классы, дегустации, мотошоу, игровые зоны и выступления музыкантов. В завершении мероприятия состоялся салют.

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На музыкально-гастрономическом фестивале Grott Fest в Екатеринбурге выступили хэдлайнеры — группа Pizza. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места события. «На летней площадке „Теле-клуба“ — Pizza сыграла свои хиты, а также кавер на хит Леонида Агутина „Хоп Хей Лала-Лей“. Атмосфера на концерте теплая, зрители подпевают группе», — рассказал наш корреспондент. Гастрономический фестиваль, организованный Grott bar включал в себя кулинарные мастер-классы, дегустации, мотошоу, игровые зоны и выступления музыкантов. В завершении мероприятия состоялся салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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