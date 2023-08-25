Отель и ресторан жены курганского промышленника стали убыточными

Ресторанно-гостиничный комплекс принадлежащий жене курганского промышленника Парышева отчитался об убытках Фото: Размик Закарян © URA.RU

Отель «MOST» и ресторан «Meat&Wine», которыми владеет супруга курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, отчитались об убытках. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистый убыток отель „MOST“, ресторан „Meat&Wine“ за 2022 год: 13 миллионов 686 тысяч рублей. За 2021 год ресторанно-гостиничный комплекс показал прибыль — 6 миллионов 853 тысячи рублей», — указано в финотчете.

Владельцем отеля «MOST» и ресторана «Meat&Wine» является, согласно СБИС, Ирина Парышева. Выручка ресторанно-гостиничного комплекса, расположенного на улице Комсомольской, 14 в Кургане, увеличилась с 37 млн 966 тысяч рублей до 57 млн 462 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины, из-за которых ресторанно-гостиничный комплекс стал убыточным на фоне увеличения выручки за год на 19 миллионов рублей. Ответ ожидается.

Ранее отель «MOST», который принадлежит жене известного курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, получил категорию «Четыре звезды». Объект проходил классификацию впервые.