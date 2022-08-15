Отелю «MOST», который принадлежит жене известного курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, присвоили категорию «Четыре звезды». Об этом сообщается в группе Торгово-промышленной палаты Кургана в соцсети «ВКонтакте».
«Президент Союза „Торгово-промышленная палата города Кургана“ Илья Назаренко торжественно вручил управляющей отеля „MOST“ Ирине Чалиной свидетельство о присвоенной гостинице категории „Четыре звезды“. Объект проходил классификацию впервые», — говорится в сообщении. Эксперты Торгово-промышленной палаты Кургана провели предварительный аудит средства размещения, документарную и выездную экспертную оценку гостиницы, а также дали необходимые рекомендации службам отеля.
По данным сервиса СБИС, владелец отеля «MOST» является индивидуальный предприниматель Ирина Парышева. Ей принадлежит 100% уставного капитала.
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Отелю «MOST», который принадлежит жене известного курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, присвоили категорию «Четыре звезды». Об этом сообщается в группе Торгово-промышленной палаты Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Президент Союза „Торгово-промышленная палата города Кургана“ Илья Назаренко торжественно вручил управляющей отеля „MOST“ Ирине Чалиной свидетельство о присвоенной гостинице категории „Четыре звезды“. Объект проходил классификацию впервые», — говорится в сообщении. Эксперты Торгово-промышленной палаты Кургана провели предварительный аудит средства размещения, документарную и выездную экспертную оценку гостиницы, а также дали необходимые рекомендации службам отеля. По данным сервиса СБИС, владелец отеля «MOST» является индивидуальный предприниматель Ирина Парышева. Ей принадлежит 100% уставного капитала. Ранее URA.RU писало о том, что жители Кургана жалуются на строительство пятизвездочной гостиницы. На улице Володарского застройщик обнес тротуар железным забором. Стройку гостиницы с «пятью звездами» начали еще в 2021 году.