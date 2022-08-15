Отель жены курганского бизнесмена получил «четыре звезды». Фото

16 августа 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Гостиница «MOST» впервые прошла квалификацию (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отелю «MOST», который принадлежит жене известного курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, присвоили категорию «Четыре звезды». Об этом сообщается в группе Торгово-промышленной палаты Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Президент Союза „Торгово-промышленная палата города Кургана“ Илья Назаренко торжественно вручил управляющей отеля „MOST“ Ирине Чалиной свидетельство о присвоенной гостинице категории „Четыре звезды“. Объект проходил классификацию впервые», — говорится в сообщении. Эксперты Торгово-промышленной палаты Кургана провели предварительный аудит средства размещения, документарную и выездную экспертную оценку гостиницы, а также дали необходимые рекомендации службам отеля. По данным сервиса СБИС, владелец отеля «MOST» является индивидуальный предприниматель Ирина Парышева. Ей принадлежит 100% уставного капитала. Ранее URA.RU писало о том, что жители Кургана жалуются на строительство пятизвездочной гостиницы. На улице Володарского застройщик обнес тротуар железным забором. Стройку гостиницы с «пятью звездами» начали еще в 2021 году. Отель «MOST» получил категорию «Четыре звезды» Фото: Торгово-промышленная палата города Кургана

Отелю «MOST», который принадлежит жене известного курганского бизнесмена Дмитрия Парышева, присвоили категорию «Четыре звезды». Об этом сообщается в группе Торгово-промышленной палаты Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Президент Союза „Торгово-промышленная палата города Кургана“ Илья Назаренко торжественно вручил управляющей отеля „MOST“ Ирине Чалиной свидетельство о присвоенной гостинице категории „Четыре звезды“. Объект проходил классификацию впервые», — говорится в сообщении. Эксперты Торгово-промышленной палаты Кургана провели предварительный аудит средства размещения, документарную и выездную экспертную оценку гостиницы, а также дали необходимые рекомендации службам отеля. По данным сервиса СБИС, владелец отеля «MOST» является индивидуальный предприниматель Ирина Парышева. Ей принадлежит 100% уставного капитала. Ранее URA.RU писало о том, что жители Кургана жалуются на строительство пятизвездочной гостиницы. На улице Володарского застройщик обнес тротуар железным забором. Стройку гостиницы с «пятью звездами» начали еще в 2021 году.