Госавтоинспекция Свердловской области усилила контроль на дорогах

Госавтоинспекция Свердловской области приступила к усиленному несению службы. На дорогах региона с 25 по 28 августа будут ловить пьяных водителей и управляющих автотранспортом без прав. Об этом рассказали в областном ГИБДД.
«Сегодня вечером и вплоть до понедельника сотрудники Госавтоинспекции приступят к усиленному несению службы на трассах региона, в целях пресечения фактов нетрезвого вождения, а также выявления лишенных прав на управление транспортом. В рейдах примет участие руководящий состав ГИБДД», — сообщили на странице ведомства «ВКонтакте». В профилактических мероприятиях планируют задействовать скрытые патрули.
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