25 августа 2023

Госавтоинспекция Свердловской области усилила контроль на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, рейд, полиция, гибдд, дпс, проспект ленина, проверки на дорогах
Мероприятия пройдут с 25 по 28 августа Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области приступила к усиленному несению службы. На дорогах региона с 25 по 28 августа будут ловить пьяных водителей и управляющих автотранспортом без прав. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

«Сегодня вечером и вплоть до понедельника сотрудники Госавтоинспекции приступят к усиленному несению службы на трассах региона, в целях пресечения фактов нетрезвого вождения, а также выявления лишенных прав на управление транспортом. В рейдах примет участие руководящий состав ГИБДД», — сообщили на странице ведомства «ВКонтакте». В профилактических мероприятиях планируют задействовать скрытые патрули.

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Госавтоинспекция Свердловской области приступила к усиленному несению службы. На дорогах региона с 25 по 28 августа будут ловить пьяных водителей и управляющих автотранспортом без прав. Об этом рассказали в областном ГИБДД. «Сегодня вечером и вплоть до понедельника сотрудники Госавтоинспекции приступят к усиленному несению службы на трассах региона, в целях пресечения фактов нетрезвого вождения, а также выявления лишенных прав на управление транспортом. В рейдах примет участие руководящий состав ГИБДД», — сообщили на странице ведомства «ВКонтакте». В профилактических мероприятиях планируют задействовать скрытые патрули.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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