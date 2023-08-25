В Талице (Свердловская область) провели противопожарный квест для детей в центре творческого развития. Об этом сообщили в региональном МЧС. В мероприятии приняли участие спасатели 86-й пожарной части Талицы (Свердловская область) совместно с отделом надзорной деятельности Талицкого и Тугулымского городских округов.
«Квест представлял собой эстафету, состоящую из нескольких этапов: боевое развертывание, сбивание мишени напором воды, надевание боевой одежды пожарного, бег в пожарных сапогах, перенос напорно-всасывающего рукава. Также ребята отгадывали название знаков безопасности, место и цель их размещения», — сообщили на странице «МЧС Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». С помощью квеста спасатели рассказали детям о правилах пожарной безопасности.
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