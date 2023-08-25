Задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
«Рейс SU 1522 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был вылететь из Москвы 26 августа в 02:30 (время московское — прим. URA.RU), однако сейчас время вылета перенесено на 03:50», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки самолета не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы объявлен план «Ковер». Задержаны вылеты и прилеты нескольких рейсов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.
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