25 августа 2023
24 августа 2023

В аэропорту Шереметьево задержан рейс в Новый Уренгой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Рейс из Москвы в Новый Уренгой задержали почти на полтора часа Фото:

Задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

«Рейс SU 1522 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был вылететь из Москвы 26 августа в 02:30 (время московское — прим. URA.RU), однако сейчас время вылета перенесено на 03:50», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки самолета не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы объявлен план «Ковер». Задержаны вылеты и прилеты нескольких рейсов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.

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Задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. «Рейс SU 1522 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был вылететь из Москвы 26 августа в 02:30 (время московское — прим. URA.RU), однако сейчас время вылета перенесено на 03:50», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки самолета не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы объявлен план «Ковер». Задержаны вылеты и прилеты нескольких рейсов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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