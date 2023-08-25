ГИБДД предупредила об отключении светофора на челябинской трассе

Светофор не будет работать до пяти вечера
На трассе М5 «Урал» в районе Миасса (Челябинская область) 28 августа будет отключен светофор. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.
«В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск будет отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 не будет работать светофор», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Сотрудники ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения.
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