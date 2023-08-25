ГИБДД предупредила об отключении светофора на челябинской трассе

26 августа 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Светофор не будет работать до пяти вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе М5 «Урал» в районе Миасса (Челябинская область) 28 августа будет отключен светофор. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск будет отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 не будет работать светофор», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Сотрудники ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения.

На трассе М5 «Урал» в районе Миасса (Челябинская область) 28 августа будет отключен светофор. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск будет отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 не будет работать светофор», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Сотрудники ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения.