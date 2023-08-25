25 августа 2023

ГИБДД предупредила об отключении светофора на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Светофор не будет работать до пяти вечера Фото:

На трассе М5 «Урал» в районе Миасса (Челябинская область) 28 августа будет отключен светофор. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск будет отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 не будет работать светофор», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Сотрудники ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения.

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На трассе М5 «Урал» в районе Миасса (Челябинская область) 28 августа будет отключен светофор. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск будет отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 не будет работать светофор», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Сотрудники ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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