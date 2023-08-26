Пентагон изучит россиян для ведения информационной войны

26 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Поведение россиян будут изучать по соцсетям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство обороны США изучит российскую аудиторию интернета, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах. «Одно из исследований будет посвящено русскоязычному онлайн-пространству. Данная тема программы „Минерва“ призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — пишет RT со ссылкой на документ. Поведение россиян будет изучаться по социальным сетям. Для анализа предлагается использовать YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К исследованию привлекут социологов, журналистов, психологов и других специалистов. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в мае говорил, что США разрабатывают планы информационной войны. По его мнению, так американские власти пытаются поднять свой авторитет в мире.

Министерство обороны США изучит российскую аудиторию интернета, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах. «Одно из исследований будет посвящено русскоязычному онлайн-пространству. Данная тема программы „Минерва“ призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — пишет RT со ссылкой на документ. Поведение россиян будет изучаться по социальным сетям. Для анализа предлагается использовать YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К исследованию привлекут социологов, журналистов, психологов и других специалистов. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в мае говорил, что США разрабатывают планы информационной войны. По его мнению, так американские власти пытаются поднять свой авторитет в мире.