Пентагон изучит россиян для ведения информационной войны

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Поведение россиян будут изучать по соцсетям Фото:

Министерство обороны США изучит российскую аудиторию интернета, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах.

«Одно из исследований будет посвящено русскоязычному онлайн-пространству. Данная тема программы „Минерва“ призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — пишет RT со ссылкой на документ.

Поведение россиян будет изучаться по социальным сетям. Для анализа предлагается использовать YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К исследованию привлекут социологов, журналистов, психологов и других специалистов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в мае говорил, что США разрабатывают планы информационной войны. По его мнению, так американские власти пытаются поднять свой авторитет в мире.

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Министерство обороны США изучит российскую аудиторию интернета, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах. «Одно из исследований будет посвящено русскоязычному онлайн-пространству. Данная тема программы „Минерва“ призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — пишет RT со ссылкой на документ. Поведение россиян будет изучаться по социальным сетям. Для анализа предлагается использовать YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К исследованию привлекут социологов, журналистов, психологов и других специалистов. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в мае говорил, что США разрабатывают планы информационной войны. По его мнению, так американские власти пытаются поднять свой авторитет в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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