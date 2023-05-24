Нарышкин предупредил о войне, которую США готовят против России

Нарышкин: США планируют начать против России информационную войну

24 мая 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

США хотят отыграться на России за свои просчеты на Ближнем Востоке, заявил Сергей Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне нормализации обстановки и понижения авторитета США на Ближнем Востоке Вашингтон планирует проведение информационной войны против России. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. «США разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Он добавил, что Белый дом свалил вину за свою провальную ближневосточную политику на Россию. Теперь Вашингтон желает отыграться, заключил Нарышкин. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что США готовят против России биологическую войну. Также Белый дом официально признал РФ своей главной угрозой, передает «Федеральное агентство новостей».

На фоне нормализации обстановки и понижения авторитета США на Ближнем Востоке Вашингтон планирует проведение информационной войны против России. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. «США разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Он добавил, что Белый дом свалил вину за свою провальную ближневосточную политику на Россию. Теперь Вашингтон желает отыграться, заключил Нарышкин. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что США готовят против России биологическую войну. Также Белый дом официально признал РФ своей главной угрозой, передает «Федеральное агентство новостей».