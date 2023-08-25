В Пермском крае автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу

В городе Лысьва Пермского края автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ночью 26 августа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«ДТП произошло в 01:00. По проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель. В районе дома №92 он сбил 43-пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и факты Пермь».
По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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