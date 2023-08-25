В Пермском крае автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу

26 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

25-летний водитель автомобиля насмерть сбил пешехода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Лысьва Пермского края автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ночью 26 августа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «ДТП произошло в 01:00. По проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель. В районе дома №92 он сбил 43-пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и факты Пермь». По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В городе Лысьва Пермского края автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ночью 26 августа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «ДТП произошло в 01:00. По проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель. В районе дома №92 он сбил 43-пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и факты Пермь». По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.