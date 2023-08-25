25 августа 2023

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
25-летний водитель автомобиля насмерть сбил пешехода Фото:

В городе Лысьва Пермского края автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ночью 26 августа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«ДТП произошло в 01:00. По проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель. В районе дома №92 он сбил 43-пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и факты Пермь».

По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В городе Лысьва Пермского края автомобиль насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ночью 26 августа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «ДТП произошло в 01:00. По проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель. В районе дома №92 он сбил 43-пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и факты Пермь». По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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