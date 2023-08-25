Собака напала на детей в Златоусте, когда они шли на тренировку

26 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Хозяин собаки найден, с ним работает полиция Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Собака напала на детей, которые шли на тренировку по боксу в Златоусте (Челябинская область). Один из детей получил серьезные травмы, сообщили URA.RU очевидцы. «В поселке Строителей собака напала на детей, которые шли на тренировку. Мальчика восьми лет сильно изодрала, скорая увезла его в травматологию. Пес был с ошейником», — сообщили URA.RU очевидцы. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что родители пострадавшего ребенка обратились в органы внутренних дел Златоуста. Полиция выезжала на место происшествия. «Владелец собаки установлен, с ним работают полицейские. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних организован вывоз собаки в приют на передержку», — сообщили URA.RU в ведомстве. Обновление от 13:30. Прокуратура Челябинской области сообщила, что животное набросилось на ребенка на крыльце школы, когда он вышел с тренировки. Учебное заведение ждет проверка.

Собака напала на детей, которые шли на тренировку по боксу в Златоусте (Челябинская область). Один из детей получил серьезные травмы, сообщили URA.RU очевидцы. «В поселке Строителей собака напала на детей, которые шли на тренировку. Мальчика восьми лет сильно изодрала, скорая увезла его в травматологию. Пес был с ошейником», — сообщили URA.RU очевидцы. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что родители пострадавшего ребенка обратились в органы внутренних дел Златоуста. Полиция выезжала на место происшествия. «Владелец собаки установлен, с ним работают полицейские. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних организован вывоз собаки в приют на передержку», — сообщили URA.RU в ведомстве. Обновление от 13:30. Прокуратура Челябинской области сообщила, что животное набросилось на ребенка на крыльце школы, когда он вышел с тренировки. Учебное заведение ждет проверка.