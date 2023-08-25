25 августа 2023

Челябинские водители встали в пробку из-за переезда рынка в Парковом

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, полиция, гибдд, нарушение, дпс
Пробка образовалась из-за фур, которые перевозят рынок «Караван» Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый образовалась автомобильная пробка из-за переезда фур с рынка «Караван» на другую площадку. На участке введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«В связи с неоднократными обращениями жителей Паркового вблизи торговой площадки организовано дежурство экипажей ДПС. На данном участке регулируется движение грузового транспорта в связи с переездом на другую торговую площадку. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение», — сообщается в telegram-канале управления.

Затруднение движения наблюдается на автодороге Челябинск-Харлуши. Водителей просят набраться терпения.

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В Челябинске в микрорайоне Парковый образовалась автомобильная пробка из-за переезда фур с рынка «Караван» на другую площадку. На участке введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «В связи с неоднократными обращениями жителей Паркового вблизи торговой площадки организовано дежурство экипажей ДПС. На данном участке регулируется движение грузового транспорта в связи с переездом на другую торговую площадку. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение», — сообщается в telegram-канале управления. Затруднение движения наблюдается на автодороге Челябинск-Харлуши. Водителей просят набраться терпения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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