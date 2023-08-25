Челябинские водители встали в пробку из-за переезда рынка в Парковом

В Челябинске в микрорайоне Парковый образовалась автомобильная пробка из-за переезда фур с рынка «Караван» на другую площадку. На участке введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.
«В связи с неоднократными обращениями жителей Паркового вблизи торговой площадки организовано дежурство экипажей ДПС. На данном участке регулируется движение грузового транспорта в связи с переездом на другую торговую площадку. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение», — сообщается в telegram-канале управления.
Затруднение движения наблюдается на автодороге Челябинск-Харлуши. Водителей просят набраться терпения.
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