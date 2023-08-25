25 августа 2023

Свердловская прокуратура заинтересовалась качелями, на которых сломал ногу ребенок

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, детская площадка, качели, противовирусная обработка, белый налет
Ребенок упал с качелей и сломал голень (архивное фото) Фото:

Прокуроры организовали проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика в одном из дворов в Нижнем Тагиле Свердловской области. Ребенок упал с качелей и сломал голень, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По факту травмирования мальчика на детской площадке в одном из дворов в Нижнем Тагиле организована проверка. Известно, что ребенок вечером 25 августа упал с качелей и сломал голень», — пишет ведомство в Telegram.

Инцидент произошел во дворе дома №23 по улице Попова. Мальчика увезли в больницу. Силовики выяснят, были ли качели установлены в соответствии с правилами.

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Прокуроры организовали проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика в одном из дворов в Нижнем Тагиле Свердловской области. Ребенок упал с качелей и сломал голень, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По факту травмирования мальчика на детской площадке в одном из дворов в Нижнем Тагиле организована проверка. Известно, что ребенок вечером 25 августа упал с качелей и сломал голень», — пишет ведомство в Telegram. Инцидент произошел во дворе дома №23 по улице Попова. Мальчика увезли в больницу. Силовики выяснят, были ли качели установлены в соответствии с правилами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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