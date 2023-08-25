Свердловская прокуратура заинтересовалась качелями, на которых сломал ногу ребенок

Ребенок упал с качелей и сломал голень (архивное фото)
Прокуроры организовали проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика в одном из дворов в Нижнем Тагиле Свердловской области. Ребенок упал с качелей и сломал голень, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По факту травмирования мальчика на детской площадке в одном из дворов в Нижнем Тагиле организована проверка. Известно, что ребенок вечером 25 августа упал с качелей и сломал голень», — пишет ведомство в Telegram.
Инцидент произошел во дворе дома №23 по улице Попова. Мальчика увезли в больницу. Силовики выяснят, были ли качели установлены в соответствии с правилами.
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