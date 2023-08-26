Гладков сообщил о беспилотнике после обстрелов кассетными снарядами

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Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина атаковала беспилотником Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее субъект обстреливался кассетными боеприпасами, из-за чего пострадали шесть человек.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 26 августа Украина также обстреляла область кассетными боеприпасами. По последним данным, в результате атаки ранены шесть человек.

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Украина атаковала беспилотником Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее субъект обстреливался кассетными боеприпасами, из-за чего пострадали шесть человек. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 26 августа Украина также обстреляла область кассетными боеприпасами. По последним данным, в результате атаки ранены шесть человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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