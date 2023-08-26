Гладков сообщил о беспилотнике после обстрелов кассетными снарядами

Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбит
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина атаковала беспилотником Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее субъект обстреливался кассетными боеприпасами, из-за чего пострадали шесть человек.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Вячеслав Гладков в своем
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