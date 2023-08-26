Актера Деревянко обманули на 45 млн рублей из-за криптовалюты

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Павел Деревянко хотел заработать на криптовалюте Фото:

Российского актера Павла Деревянко обманули на 45 млн рублей из-за бизнеса, связанного с криптовалютой. Актер заключил договор с предпринимателем, который теперь требует с него деньги, сообщили в соцсетях.

«Актер Павел Деревянко вложился в криптобизнес и попал на 45 миллионов рублей. Эту сумму с него требует бизнесмен, с которым он неосторожно заключил договор, чтобы поднять денег», — пишет telegram-канал Baza.

В конце 2021 года знакомый предложил Деревянко схему заработка на криптовалюте. От актера требовалось вложить сумму денег, а после он каждый месяц получал крупные проценты. В итоге он сумел выручить более млн рублей.

Затем Деревянко порекомендовали бизнесмена, с которым можно увеличить доходы. Актер согласился, подписал договор, не читав его, и стал ждать прибыль. После этого бизнесмен стал требовать с Деревянко 45 млн рублей, пишет telegram-канал.

Павел Деревянко — российский актер театра и кино. Родился 2 июля 1976 года в Таганроге (Ростовская область). Снимался в «Марафоне желаний», «Он+Она», «Ночная смена» и других фильмах.

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Российского актера Павла Деревянко обманули на 45 млн рублей из-за бизнеса, связанного с криптовалютой. Актер заключил договор с предпринимателем, который теперь требует с него деньги, сообщили в соцсетях. «Актер Павел Деревянко вложился в криптобизнес и попал на 45 миллионов рублей. Эту сумму с него требует бизнесмен, с которым он неосторожно заключил договор, чтобы поднять денег», — пишет telegram-канал Baza. В конце 2021 года знакомый предложил Деревянко схему заработка на криптовалюте. От актера требовалось вложить сумму денег, а после он каждый месяц получал крупные проценты. В итоге он сумел выручить более млн рублей. Затем Деревянко порекомендовали бизнесмена, с которым можно увеличить доходы. Актер согласился, подписал договор, не читав его, и стал ждать прибыль. После этого бизнесмен стал требовать с Деревянко 45 млн рублей, пишет telegram-канал. Павел Деревянко — российский актер театра и кино. Родился 2 июля 1976 года в Таганроге (Ростовская область). Снимался в «Марафоне желаний», «Он+Она», «Ночная смена» и других фильмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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