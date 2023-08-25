На челябинской трассе образовалась пробка из-за установки пункта контроля

На проблемном участке трассы организовано реверсивное движение
В Челябинской области на автодороге в районе Харлушей образовалась пробка из-за установки там пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в миндортрансе Челябинской области.
«На автомобильной дороге Челябинск-Харлуши проводятся работы по устройству пункта весогабаритного контроля. В настоящее время наблюдается затруднение движения транспортного потока», — сообщается в telegram-канале министерства.
В районе проведения работ организовано реверсивное движение. Ожидается, что установка пункта завершится к девяти часам вечера.
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