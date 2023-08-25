25 августа 2023

На челябинской трассе образовалась пробка из-за установки пункта контроля

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
На проблемном участке трассы организовано реверсивное движение Фото:

В Челябинской области на автодороге в районе Харлушей образовалась пробка из-за установки там пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в миндортрансе Челябинской области.

«На автомобильной дороге Челябинск-Харлуши проводятся работы по устройству пункта весогабаритного контроля. В настоящее время наблюдается затруднение движения транспортного потока», — сообщается в telegram-канале министерства.

В районе проведения работ организовано реверсивное движение. Ожидается, что установка пункта завершится к девяти часам вечера.

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В Челябинской области на автодороге в районе Харлушей образовалась пробка из-за установки там пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в миндортрансе Челябинской области. «На автомобильной дороге Челябинск-Харлуши проводятся работы по устройству пункта весогабаритного контроля. В настоящее время наблюдается затруднение движения транспортного потока», — сообщается в telegram-канале министерства. В районе проведения работ организовано реверсивное движение. Ожидается, что установка пункта завершится к девяти часам вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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