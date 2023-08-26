Житель Московской области разбогател на полмиллиарда рублей, потратив 250

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Житель Московской области выиграл 492 070 999 в лотерее «Столото» Фото:

Житель Московской области выиграл в лотерее полмиллиарда рублей. Выигрышный билет он купил всего за 250 рублей, передает крупнейший распространитель гослотерей в России «Столото».

«По предварительной информации, победителем 492 070 999 рублей стал участник из Московского региона. Билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении», — передает РИА Новости информацию от «Столото».

Ранее большой выигрыш в лотерее получал фитнес-тренер из Пермского края. Он забрал с собой более 10 миллионов рублей. А 25 мая жительница Сочи, которая описывает личность человека по звездам и планетам, выиграла квартиру.

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Житель Московской области выиграл в лотерее полмиллиарда рублей. Выигрышный билет он купил всего за 250 рублей, передает крупнейший распространитель гослотерей в России «Столото». «По предварительной информации, победителем 492 070 999 рублей стал участник из Московского региона. Билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении», — передает РИА Новости информацию от «Столото». Ранее большой выигрыш в лотерее получал фитнес-тренер из Пермского края. Он забрал с собой более 10 миллионов рублей. А 25 мая жительница Сочи, которая описывает личность человека по звездам и планетам, выиграла квартиру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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