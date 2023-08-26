26 августа 2023
25 августа 2023

В ЯНАО ищут охранника в Иркутскую область с зарплатой в 225 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работников в обеденное время обещают кормить шашлыком Фото:

В ЯНАО ищут охранника для работы вахтовым методом в Иркутской области на северное горнорудное производство. Работодатель обещает платить за полную вахту в 90 дней 225 000 — 243 000 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Приглашаем на длительную вахту работников с удостоверением частного охранника 4-6 разряда в Иркутскую область. График работы строго 90 дней. Работа по 12 часов в сутки, которая чередуются день и ночь. За полную вахту специалист получит в районе 225 000 — 243 000 рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, охранникам предоставляется эксклюзивная форма, проживание в комфортабельном евровагончике, полноценное бесплатное трехразовое питание, в которое входит шашлык на обед. Также положен проезд за счет работодателя до объекта и обратно.

В работу охранника будет входить: контроль соблюдения пропускных режимов на КПП, досмотр автомобилей и сотрудников подрядных организаций, патрулирование территории объекта и ведение постовой документации. Однако для работы у специалиста должна отсутствовать уголовная судимость, даже погашенная.

Ранее URA.RU писало, что строительная компания в ЯНАО набирала мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещали платить от 80 тысяч рублей.

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В ЯНАО ищут охранника для работы вахтовым методом в Иркутской области на северное горнорудное производство. Работодатель обещает платить за полную вахту в 90 дней 225 000 — 243 000 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Приглашаем на длительную вахту работников с удостоверением частного охранника 4-6 разряда в Иркутскую область. График работы строго 90 дней. Работа по 12 часов в сутки, которая чередуются день и ночь. За полную вахту специалист получит в районе 225 000 — 243 000 рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, охранникам предоставляется эксклюзивная форма, проживание в комфортабельном евровагончике, полноценное бесплатное трехразовое питание, в которое входит шашлык на обед. Также положен проезд за счет работодателя до объекта и обратно. В работу охранника будет входить: контроль соблюдения пропускных режимов на КПП, досмотр автомобилей и сотрудников подрядных организаций, патрулирование территории объекта и ведение постовой документации. Однако для работы у специалиста должна отсутствовать уголовная судимость, даже погашенная. Ранее URA.RU писало, что строительная компания в ЯНАО набирала мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещали платить от 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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