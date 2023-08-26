Россия смогла одержать политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Такая дипломатия также указывает, что российское государство никогда не колонизировало ни одну африканскую страну. Об этом пишет общественно-политическое издание Asia Times.
«По мере того, как продолжается СВО, Россия пытается заручиться влиятельной поддержкой. Заявления Москвы о том, что идет борьба против власти Запада и неоколониализма, завоевали сторонников. Попытки Украины завоевать союзников, утверждая, что она борется с империей, похоже, не нашли такого большого отклика», — пишет Asia Times. Так, с начала конфликта на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку.
Asia Times заявляет о двух факторах, что помогут понять привлекательность России для стран Глобального Юга, а также их нежелание поддерживать Украину. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу стратегии составляет «дипломатия памяти», которая стремится увеличить влияние за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний.
В частности, «дипломатия памяти» говорит про вклад России в победу над фашизмом. Также указывает, что Россия никогда не колонизировала хотя бы одну африканскую страну и не принимала участия в работорговле.
Солидарность Москвы с различными странами также делает Россию привлекательной для Глобального Юга. Становится понятно, что любое государство, которое попытается сделать вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно, если эти страны не смогут апеллировать к общим позитивным воспоминаниям, отметили в издании.
Ранее президент России Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР — прим.URA.RU) на 2024 год. При этом президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности.
Россия смогла одержать политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Такая дипломатия также указывает, что российское государство никогда не колонизировало ни одну африканскую страну. Об этом пишет общественно-политическое издание Asia Times. «По мере того, как продолжается СВО, Россия пытается заручиться влиятельной поддержкой. Заявления Москвы о том, что идет борьба против власти Запада и неоколониализма, завоевали сторонников. Попытки Украины завоевать союзников, утверждая, что она борется с империей, похоже, не нашли такого большого отклика», — пишет Asia Times. Так, с начала конфликта на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку. Asia Times заявляет о двух факторах, что помогут понять привлекательность России для стран Глобального Юга, а также их нежелание поддерживать Украину. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу стратегии составляет «дипломатия памяти», которая стремится увеличить влияние за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний. В частности, «дипломатия памяти» говорит про вклад России в победу над фашизмом. Также указывает, что Россия никогда не колонизировала хотя бы одну африканскую страну и не принимала участия в работорговле. Солидарность Москвы с различными странами также делает Россию привлекательной для Глобального Юга. Становится понятно, что любое государство, которое попытается сделать вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно, если эти страны не смогут апеллировать к общим позитивным воспоминаниям, отметили в издании. Ранее президент России Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР — прим.URA.RU) на 2024 год. При этом президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности.