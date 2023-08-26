AT: Россия победила Украину при помощи «дипломатии памяти»

27 августа 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Солидарность с другими странами делает Россию привлекательной для Глобального Юга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия смогла одержать политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Такая дипломатия также указывает, что российское государство никогда не колонизировало ни одну африканскую страну. Об этом пишет общественно-политическое издание Asia Times. «По мере того, как продолжается СВО, Россия пытается заручиться влиятельной поддержкой. Заявления Москвы о том, что идет борьба против власти Запада и неоколониализма, завоевали сторонников. Попытки Украины завоевать союзников, утверждая, что она борется с империей, похоже, не нашли такого большого отклика», — пишет Asia Times . Так, с начала конфликта на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку. Asia Times заявляет о двух факторах, что помогут понять привлекательность России для стран Глобального Юга, а также их нежелание поддерживать Украину. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу стратегии составляет «дипломатия памяти», которая стремится увеличить влияние за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний. В частности, «дипломатия памяти» говорит про вклад России в победу над фашизмом. Также указывает, что Россия никогда не колонизировала хотя бы одну африканскую страну и не принимала участия в работорговле. Солидарность Москвы с различными странами также делает Россию привлекательной для Глобального Юга. Становится понятно, что любое государство, которое попытается сделать вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно, если эти страны не смогут апеллировать к общим позитивным воспоминаниям, отметили в издании. Ранее президент России Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР — прим.URA.RU) на 2024 год. При этом президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия смогла одержать политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Такая дипломатия также указывает, что российское государство никогда не колонизировало ни одну африканскую страну. Об этом пишет общественно-политическое издание Asia Times. «По мере того, как продолжается СВО, Россия пытается заручиться влиятельной поддержкой. Заявления Москвы о том, что идет борьба против власти Запада и неоколониализма, завоевали сторонников. Попытки Украины завоевать союзников, утверждая, что она борется с империей, похоже, не нашли такого большого отклика», — пишет Asia Times. Так, с начала конфликта на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку. Asia Times заявляет о двух факторах, что помогут понять привлекательность России для стран Глобального Юга, а также их нежелание поддерживать Украину. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу стратегии составляет «дипломатия памяти», которая стремится увеличить влияние за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний. В частности, «дипломатия памяти» говорит про вклад России в победу над фашизмом. Также указывает, что Россия никогда не колонизировала хотя бы одну африканскую страну и не принимала участия в работорговле. Солидарность Москвы с различными странами также делает Россию привлекательной для Глобального Юга. Становится понятно, что любое государство, которое попытается сделать вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно, если эти страны не смогут апеллировать к общим позитивным воспоминаниям, отметили в издании. Ранее президент России Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР — прим.URA.RU) на 2024 год. При этом президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности.