26 августа 2023

Под Киевом и в Черкасской области произошли взрывы

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В регионах Украины работает система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 27 августа были слышны взрывы в окрестностях Киева и Черкасской, Кировградской областях Украины. Об этом сообщило издание «Суспильне».

«В Черкасской области слышны звуки взрывов. В регионе работает ПВО», — передало издание со ссылкой на руководителя главы местной администрации Игоря Табурца.

Также, по информации «Униан», система ПВО работает в окрестностях Киева. Сообщается о взрывах и в Кировградской области. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

ВС РФ наносят удары по Киеву и другим областям после теракта на Крымском мосту в 2022 году. По заявлению Минобороны РФ, удары наносятся по военной инфраструктуре и объектам энергетики. В Kyiv Post указали, что спецоперация изменит свой характер, когда у Киева закончатся ресурсы для работы ПВО.

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Утром 27 августа были слышны взрывы в окрестностях Киева и Черкасской, Кировградской областях Украины. Об этом сообщило издание «Суспильне». «В Черкасской области слышны звуки взрывов. В регионе работает ПВО», — передало издание со ссылкой на руководителя главы местной администрации Игоря Табурца. Также, по информации «Униан», система ПВО работает в окрестностях Киева. Сообщается о взрывах и в Кировградской области. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. ВС РФ наносят удары по Киеву и другим областям после теракта на Крымском мосту в 2022 году. По заявлению Минобороны РФ, удары наносятся по военной инфраструктуре и объектам энергетики. В Kyiv Post указали, что спецоперация изменит свой характер, когда у Киева закончатся ресурсы для работы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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