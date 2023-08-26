Под Киевом и в Черкасской области произошли взрывы

Утром 27 августа были слышны взрывы в окрестностях Киева и Черкасской, Кировградской областях Украины. Об этом сообщило издание «Суспильне».
«В Черкасской области слышны звуки взрывов. В регионе работает ПВО», — передало издание со ссылкой на руководителя главы местной администрации Игоря Табурца.
Также, по информации «Униан», система ПВО работает в окрестностях Киева. Сообщается о взрывах и в Кировградской области. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
ВС РФ наносят удары по Киеву и другим областям после теракта на Крымском мосту в 2022 году. По заявлению Минобороны РФ, удары наносятся по военной инфраструктуре и объектам энергетики. В Kyiv Post указали, что спецоперация изменит свой характер, когда у Киева закончатся ресурсы для работы ПВО.
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