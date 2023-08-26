На Украине осознали, что сделает их беспомощными против России

Kyiv Post: ситуация на фронте обострится, когда у Киева закончится ПВО
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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
Некоторые системы ПВО все еще находятся на стадии производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине обострится, когда у Киева закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет украинская газета Kyiv Post.

«Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потенциально потеряет свою противовоздушную оборону. У нее заканчиваются ракеты ПВО советского наследия, а приток систем западного производства происходит медленно и постепенно», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что некоторые системы все еще находятся на стадии производства и будут поставлены не ранее ноября 2025 года.

Как пишут в издании, украинская энергетическая и транспортная инфраструктура становится все более уязвимой. Это делает доступ Вооруженных сил Украины к боеприпасам более сложным. К тому же, поставки военной помощи Запада замедляются, поскольку у него постепенно заканчивается оружие, которое он может предоставить, не подрывая собственную безопасность.

Ранее агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто рассказал, что разочарован темпами поставок вооружения Украине. По его словам, Западу для предоставления военной помощи мешает политика. Газета Financial Times писала, что у украинской армии не хватает систем ПВО, что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами, передает RT.

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Спецоперация на Украине обострится, когда у Киева закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет украинская газета Kyiv Post. «Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потенциально потеряет свою противовоздушную оборону. У нее заканчиваются ракеты ПВО советского наследия, а приток систем западного производства происходит медленно и постепенно», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что некоторые системы все еще находятся на стадии производства и будут поставлены не ранее ноября 2025 года. Как пишут в издании, украинская энергетическая и транспортная инфраструктура становится все более уязвимой. Это делает доступ Вооруженных сил Украины к боеприпасам более сложным. К тому же, поставки военной помощи Запада замедляются, поскольку у него постепенно заканчивается оружие, которое он может предоставить, не подрывая собственную безопасность. Ранее агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто рассказал, что разочарован темпами поставок вооружения Украине. По его словам, Западу для предоставления военной помощи мешает политика. Газета Financial Times писала, что у украинской армии не хватает систем ПВО, что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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