На Украине осознали, что сделает их беспомощными против России

Kyiv Post: ситуация на фронте обострится, когда у Киева закончится ПВО

26 августа 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Некоторые системы ПВО все еще находятся на стадии производства Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине обострится, когда у Киева закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет украинская газета Kyiv Post. «Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потенциально потеряет свою противовоздушную оборону. У нее заканчиваются ракеты ПВО советского наследия, а приток систем западного производства происходит медленно и постепенно», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что некоторые системы все еще находятся на стадии производства и будут поставлены не ранее ноября 2025 года. Как пишут в издании, украинская энергетическая и транспортная инфраструктура становится все более уязвимой. Это делает доступ Вооруженных сил Украины к боеприпасам более сложным. К тому же, поставки военной помощи Запада замедляются, поскольку у него постепенно заканчивается оружие, которое он может предоставить, не подрывая собственную безопасность. Ранее агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто рассказал, что разочарован темпами поставок вооружения Украине. По его словам, Западу для предоставления военной помощи мешает политика. Газета Financial Times писала, что у украинской армии не хватает систем ПВО, что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами, передает RT.

Спецоперация на Украине обострится, когда у Киева закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет украинская газета Kyiv Post. «Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потенциально потеряет свою противовоздушную оборону. У нее заканчиваются ракеты ПВО советского наследия, а приток систем западного производства происходит медленно и постепенно», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что некоторые системы все еще находятся на стадии производства и будут поставлены не ранее ноября 2025 года. Как пишут в издании, украинская энергетическая и транспортная инфраструктура становится все более уязвимой. Это делает доступ Вооруженных сил Украины к боеприпасам более сложным. К тому же, поставки военной помощи Запада замедляются, поскольку у него постепенно заканчивается оружие, которое он может предоставить, не подрывая собственную безопасность. Ранее агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто рассказал, что разочарован темпами поставок вооружения Украине. По его словам, Западу для предоставления военной помощи мешает политика. Газета Financial Times писала, что у украинской армии не хватает систем ПВО, что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами, передает RT.