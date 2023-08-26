26 августа 2023

Юноша на тракторе насмерть сбил мужчину и уехал в свердловский ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, сельхозтехника, трактор
Несовершеннолетний взял трактор отца и сбил мужчину (архивное фото) Фото:

В Красногвардейском (Свердловская область) пьяный 17-летний юноша на тракторе насмерть сбил 44-летнего мужчину, а после этого уехал в ночное заведение, где рассказал о случившемся людям. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло ночью 27 августа в районе дома №9Б по улице Мичурина. Несовершеннолетний, вернувшись домой из клуба, решил прокатиться на тракторе, который принадлежит его отцу. Родители в этот момент спали.

Выехав на встречную полосу, он сбил пешехода. Юноша сразу не понял, что произошло. Он подумал, что наехал на какой-то предмет на дороге, сообщили автоинспекторы.

Выйдя из трактора, он увидел лежащего человека. Затем сел обратно и уехал в ночной клуб. Там он стал рассказывать о мужчине случайным людям. После этого несовершеннолетний вернулся домой и уснул. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Отец рассказал силовикам, что раньше разрешал сыну кататься по полю. Теперь родителя привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Против подростка завели два дела.

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В Красногвардейском (Свердловская область) пьяный 17-летний юноша на тракторе насмерть сбил 44-летнего мужчину, а после этого уехал в ночное заведение, где рассказал о случившемся людям. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло ночью 27 августа в районе дома №9Б по улице Мичурина. Несовершеннолетний, вернувшись домой из клуба, решил прокатиться на тракторе, который принадлежит его отцу. Родители в этот момент спали. Выехав на встречную полосу, он сбил пешехода. Юноша сразу не понял, что произошло. Он подумал, что наехал на какой-то предмет на дороге, сообщили автоинспекторы. Выйдя из трактора, он увидел лежащего человека. Затем сел обратно и уехал в ночной клуб. Там он стал рассказывать о мужчине случайным людям. После этого несовершеннолетний вернулся домой и уснул. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отец рассказал силовикам, что раньше разрешал сыну кататься по полю. Теперь родителя привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Против подростка завели два дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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