Юноша на тракторе насмерть сбил мужчину и уехал в свердловский ночной клуб

27 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний взял трактор отца и сбил мужчину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красногвардейском (Свердловская область) пьяный 17-летний юноша на тракторе насмерть сбил 44-летнего мужчину, а после этого уехал в ночное заведение, где рассказал о случившемся людям. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло ночью 27 августа в районе дома №9Б по улице Мичурина. Несовершеннолетний, вернувшись домой из клуба, решил прокатиться на тракторе, который принадлежит его отцу. Родители в этот момент спали. Выехав на встречную полосу, он сбил пешехода. Юноша сразу не понял, что произошло. Он подумал, что наехал на какой-то предмет на дороге, сообщили автоинспекторы. Выйдя из трактора, он увидел лежащего человека. Затем сел обратно и уехал в ночной клуб. Там он стал рассказывать о мужчине случайным людям. После этого несовершеннолетний вернулся домой и уснул. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отец рассказал силовикам, что раньше разрешал сыну кататься по полю. Теперь родителя привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Против подростка завели два дела.

В Красногвардейском (Свердловская область) пьяный 17-летний юноша на тракторе насмерть сбил 44-летнего мужчину, а после этого уехал в ночное заведение, где рассказал о случившемся людям. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло ночью 27 августа в районе дома №9Б по улице Мичурина. Несовершеннолетний, вернувшись домой из клуба, решил прокатиться на тракторе, который принадлежит его отцу. Родители в этот момент спали. Выехав на встречную полосу, он сбил пешехода. Юноша сразу не понял, что произошло. Он подумал, что наехал на какой-то предмет на дороге, сообщили автоинспекторы. Выйдя из трактора, он увидел лежащего человека. Затем сел обратно и уехал в ночной клуб. Там он стал рассказывать о мужчине случайным людям. После этого несовершеннолетний вернулся домой и уснул. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отец рассказал силовикам, что раньше разрешал сыну кататься по полю. Теперь родителя привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Против подростка завели два дела.