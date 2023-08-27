Силовики скрутили подростка у мемориала Пригожину в Красноярске

Подросток перевернул лицом вниз портрет Евгения Пригожина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Красноярске у стихийного мемориала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на Красной площади силовики задержали 16-летнего подростка. Поводом для задержания стало то, что юноша перевернул лицом вниз портрет лидера ЧВК, сообщил журналист с места событий.

«У мемориала Пригожину задержали 16-летнего подростка. Он с другом перевернул лицами вниз портреты лидеров ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — пишет NGS24.RU со ссылкой на репортера. Приятелю задержанного удалось сбежать от силовиков, но позднее он вернулся к ним.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию пояснили, что подростков штрафовать не будут. С ними провели разъяснительную беседу.

Стихийный мемориал бизнесмену появился в Красноярске после 23 августа, когда бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области. На борту, по данным Росавиации, были десять человек. Среди них якобы были Пригожин и Дмитрий Уткин.

Официально информация о смерти Пригожина не подтверждена. Следователи проводят экспертизы. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена, отметил, что у Пригожина была сложная судьба.