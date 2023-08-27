Силовики скрутили подростка у мемориала Пригожину в Красноярске

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День ВДВ. Екатеринбург, полиция, задержание, полк ппсп
Подросток перевернул лицом вниз портрет Евгения Пригожина (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Красноярске у стихийного мемориала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на Красной площади силовики задержали 16-летнего подростка. Поводом для задержания стало то, что юноша перевернул лицом вниз портрет лидера ЧВК, сообщил журналист с места событий.

«У мемориала Пригожину задержали 16-летнего подростка. Он с другом перевернул лицами вниз портреты лидеров ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — пишет NGS24.RU со ссылкой на репортера. Приятелю задержанного удалось сбежать от силовиков, но позднее он вернулся к ним.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию пояснили, что подростков штрафовать не будут. С ними провели разъяснительную беседу.

Стихийный мемориал бизнесмену появился в Красноярске после 23 августа, когда бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области. На борту, по данным Росавиации, были десять человек. Среди них якобы были Пригожин и Дмитрий Уткин.

Официально информация о смерти Пригожина не подтверждена. Следователи проводят экспертизы. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена, отметил, что у Пригожина была сложная судьба.

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В Красноярске у стихийного мемориала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на Красной площади силовики задержали 16-летнего подростка. Поводом для задержания стало то, что юноша перевернул лицом вниз портрет лидера ЧВК, сообщил журналист с места событий. «У мемориала Пригожину задержали 16-летнего подростка. Он с другом перевернул лицами вниз портреты лидеров ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — пишет NGS24.RU со ссылкой на репортера. Приятелю задержанного удалось сбежать от силовиков, но позднее он вернулся к ним. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию пояснили, что подростков штрафовать не будут. С ними провели разъяснительную беседу. Стихийный мемориал бизнесмену появился в Красноярске после 23 августа, когда бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области. На борту, по данным Росавиации, были десять человек. Среди них якобы были Пригожин и Дмитрий Уткин. Официально информация о смерти Пригожина не подтверждена. Следователи проводят экспертизы. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена, отметил, что у Пригожина была сложная судьба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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