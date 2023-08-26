Автосалоны Тюмени начнут продажи новых Volkswagen и Skoda

Шесть новых моделей поступят дилерам уже в сентябре Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Тюмени официальный дилер холдинговая компания «Дина» возобновляет продажи автомобилей Volkswagen и Skoda. Гендиректор ХК Иван Михайлов сообщил, что уже в сентябре поступит шесть новых моделей, а также увеличится количество авто в наличии.

«Автосалоны продолжат работу в досанкционном режиме. Расширится модельный ряд. К примеру, у Volkswagen уже в сентябре придет шесть новых моделей. Также увеличится число имеющихся в наличии автомобилей», — сообщил Михайлов РБК Тюмень.

Автомобили будут поставляться с рынка Китая российской компанией AGR Automotive Group, которая полностью выкупила активы Volkswagen в России. На новые автомобили будет распространяться гарантия поставщика. Падения стоимости на авто не ожидается из-за высокого курса иностранной валюты.

Ранее в тюменских автосалонах начали появляться иномарки, которые ранее покинули российский рынок. Машины завозят по параллельному импорту. Среди них марки Kia, Subaru, Suzuki, ввозимые из Казахстана.