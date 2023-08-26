26 августа 2023
25 августа 2023

Автосалоны Тюмени начнут продажи новых Volkswagen и Skoda

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, логотип, volkswagen, фольксваген
Шесть новых моделей поступят дилерам уже в сентябре Фото:

В Тюмени официальный дилер холдинговая компания «Дина» возобновляет продажи автомобилей Volkswagen и Skoda. Гендиректор ХК Иван Михайлов сообщил, что уже в сентябре поступит шесть новых моделей, а также увеличится количество авто в наличии.

«Автосалоны продолжат работу в досанкционном режиме. Расширится модельный ряд. К примеру, у Volkswagen уже в сентябре придет шесть новых моделей. Также увеличится число имеющихся в наличии автомобилей», — сообщил Михайлов РБК Тюмень.

Автомобили будут поставляться с рынка Китая российской компанией AGR Automotive Group, которая полностью выкупила активы Volkswagen в России. На новые автомобили будет распространяться гарантия поставщика. Падения стоимости на авто не ожидается из-за высокого курса иностранной валюты.

Ранее в тюменских автосалонах начали появляться иномарки, которые ранее покинули российский рынок. Машины завозят по параллельному импорту. Среди них марки Kia, Subaru, Suzuki, ввозимые из Казахстана.

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В Тюмени официальный дилер холдинговая компания «Дина» возобновляет продажи автомобилей Volkswagen и Skoda. Гендиректор ХК Иван Михайлов сообщил, что уже в сентябре поступит шесть новых моделей, а также увеличится количество авто в наличии. «Автосалоны продолжат работу в досанкционном режиме. Расширится модельный ряд. К примеру, у Volkswagen уже в сентябре придет шесть новых моделей. Также увеличится число имеющихся в наличии автомобилей», — сообщил Михайлов РБК Тюмень. Автомобили будут поставляться с рынка Китая российской компанией AGR Automotive Group, которая полностью выкупила активы Volkswagen в России. На новые автомобили будет распространяться гарантия поставщика. Падения стоимости на авто не ожидается из-за высокого курса иностранной валюты. Ранее в тюменских автосалонах начали появляться иномарки, которые ранее покинули российский рынок. Машины завозят по параллельному импорту. Среди них марки Kia, Subaru, Suzuki, ввозимые из Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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