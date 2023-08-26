26 августа 2023
25 августа 2023

Глава курганского депздрава Сигидаев заявил о кризисе помощи онкобольным

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врач, больница, медики, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
Курганская область оказалась на последнем месте в России по своевременности медпомощи онкобольным Фото:

В Курганской области больше половины жителей не получают онкологическую помощь вовремя. Регион по ряду показателей данного вида медпомощи находится на последнем месте в России. Об этом заявил глава курганского депздрава Алексей Сигидаев в соцсети.

«Курганская область в данный момент на последнем месте в России по некоторым видам оказания онкологической помощи населению. В регионе 58% людей не получают своевременно онкологическую помощь», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сигидаев подчеркнул, что онкологическую службу Курганской области нужно полностью перестраивать. Он добавил, что федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения скоро приедет в область с проверкой.

По словам директора депздрава, курганские онкобольные ждут лечения в среднем около 60-ти дней. При этом, есть много вопросов к качеству оказания медпомощи больным раком в Курганской области.

«Это действительно вызов для меня как руководителя, а также и для всего департамента здравоохранения. Принят ряд решений, в ближайшие недели будут изданы соответствующие приказы», — уточнил Сигидаев.

Ранее директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». В первых постах он рассказал о прошедшей конференции в Курганской больнице скорой медицинской помощи.

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В Курганской области больше половины жителей не получают онкологическую помощь вовремя. Регион по ряду показателей данного вида медпомощи находится на последнем месте в России. Об этом заявил глава курганского депздрава Алексей Сигидаев в соцсети. «Курганская область в данный момент на последнем месте в России по некоторым видам оказания онкологической помощи населению. В регионе 58% людей не получают своевременно онкологическую помощь», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сигидаев подчеркнул, что онкологическую службу Курганской области нужно полностью перестраивать. Он добавил, что федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения скоро приедет в область с проверкой. По словам директора депздрава, курганские онкобольные ждут лечения в среднем около 60-ти дней. При этом, есть много вопросов к качеству оказания медпомощи больным раком в Курганской области. «Это действительно вызов для меня как руководителя, а также и для всего департамента здравоохранения. Принят ряд решений, в ближайшие недели будут изданы соответствующие приказы», — уточнил Сигидаев. Ранее директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». В первых постах он рассказал о прошедшей конференции в Курганской больнице скорой медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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