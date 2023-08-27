27 августа 2023

Ипотечный брокер Ракута анонсировал ставку по ипотеке в 0,01%

© Служба новостей «URA.RU»
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Ипотека по сниженной ставке станет доступной для IT-специалистов и семей с детьми Фото:

В России станет доступна ипотека по ставке в 0, 01%. Об этом в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Буквально несколько дней назад один из крупных и серьезных застройщиков анонсировал, что они возвращают субсидированную ипотеку по ставке 0,01%, но только в рамках семейной ипотеки и IT-ипотеки. То есть она не будет доступна любому заемщику», — сказал Дмитрий Ракута.

По его словам, такая возможность появилась, несмотря на запреты Центробанка. «Субсидированную ипотеку закрыли месяца три-четыре назад, когда Центробанк ввел ограничение и запрет на субсидированные льготы. Тогда ставки по субсидированным ипотекам стали приближаться к семейным — от 4,5-5%. Сниженная ставка идет в разрез с теми решениями, которые принимал Центральный банк. То есть крупные застройщики могут пролоббировать свои интересы», — объяснил ипотечный брокер.

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В России станет доступна ипотека по ставке в 0, 01%. Об этом в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Буквально несколько дней назад один из крупных и серьезных застройщиков анонсировал, что они возвращают субсидированную ипотеку по ставке 0,01%, но только в рамках семейной ипотеки и IT-ипотеки. То есть она не будет доступна любому заемщику», — сказал Дмитрий Ракута. По его словам, такая возможность появилась, несмотря на запреты Центробанка. «Субсидированную ипотеку закрыли месяца три-четыре назад, когда Центробанк ввел ограничение и запрет на субсидированные льготы. Тогда ставки по субсидированным ипотекам стали приближаться к семейным — от 4,5-5%. Сниженная ставка идет в разрез с теми решениями, которые принимал Центральный банк. То есть крупные застройщики могут пролоббировать свои интересы», — объяснил ипотечный брокер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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