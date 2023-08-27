Ипотечный брокер Ракута анонсировал ставку по ипотеке в 0,01%

28 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ипотека по сниженной ставке станет доступной для IT-специалистов и семей с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России станет доступна ипотека по ставке в 0, 01%. Об этом в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Буквально несколько дней назад один из крупных и серьезных застройщиков анонсировал, что они возвращают субсидированную ипотеку по ставке 0,01%, но только в рамках семейной ипотеки и IT-ипотеки. То есть она не будет доступна любому заемщику», — сказал Дмитрий Ракута. По его словам, такая возможность появилась, несмотря на запреты Центробанка. «Субсидированную ипотеку закрыли месяца три-четыре назад, когда Центробанк ввел ограничение и запрет на субсидированные льготы. Тогда ставки по субсидированным ипотекам стали приближаться к семейным — от 4,5-5%. Сниженная ставка идет в разрез с теми решениями, которые принимал Центральный банк. То есть крупные застройщики могут пролоббировать свои интересы», — объяснил ипотечный брокер.

В России станет доступна ипотека по ставке в 0, 01%. Об этом в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Буквально несколько дней назад один из крупных и серьезных застройщиков анонсировал, что они возвращают субсидированную ипотеку по ставке 0,01%, но только в рамках семейной ипотеки и IT-ипотеки. То есть она не будет доступна любому заемщику», — сказал Дмитрий Ракута. По его словам, такая возможность появилась, несмотря на запреты Центробанка. «Субсидированную ипотеку закрыли месяца три-четыре назад, когда Центробанк ввел ограничение и запрет на субсидированные льготы. Тогда ставки по субсидированным ипотекам стали приближаться к семейным — от 4,5-5%. Сниженная ставка идет в разрез с теми решениями, которые принимал Центральный банк. То есть крупные застройщики могут пролоббировать свои интересы», — объяснил ипотечный брокер.