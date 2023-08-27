SHOT: российского продюсера ранили в перестрелке под Москвой

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Грант Палагаев потерял сознание после огнестрельного ранения в руку Фото:

В Подмосковье российский продюсер Грант Палагаев получил ранение в руку в результате перестрелки у себя дома. Также рядом с ним нашли тело с пистолетом в руке, передает telegram-канал SHOT.

«Вечером 26 августа в гости к Палагаеву в его дом в СНТ „Тихая Дубрава“ в Одинцовском районе пришли друзья, с которыми они выпивали и веселились всю ночь. Ближе к концу посиделок один из гостей, которого хозяин не знает, достал пистолет и выстрелил в правую руку Палагаеву», — написали в telegram-канале. Уточняется, что кинопродюсер после ранения потерял сознание.

Когда Палагаев очнулся, он обнаружил рядом с собой тело незнакомого мужчины с ранениями головы и груди. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

URA.RU направило запрос в УМВД по московской области и Следственный комитет России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Палагаев занимался производством таких картин, как «Соловей-Разбойник» и «Тайный город». Также он лично был знаком с голливудской оскароносной актрисой Мэрил Стрип. Кроме того, он играл эпизодическую роль в фильме «Любовь-морковь».

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В Подмосковье российский продюсер Грант Палагаев получил ранение в руку в результате перестрелки у себя дома. Также рядом с ним нашли тело с пистолетом в руке, передает telegram-канал SHOT. «Вечером 26 августа в гости к Палагаеву в его дом в СНТ „Тихая Дубрава“ в Одинцовском районе пришли друзья, с которыми они выпивали и веселились всю ночь. Ближе к концу посиделок один из гостей, которого хозяин не знает, достал пистолет и выстрелил в правую руку Палагаеву», — написали в telegram-канале. Уточняется, что кинопродюсер после ранения потерял сознание. Когда Палагаев очнулся, он обнаружил рядом с собой тело незнакомого мужчины с ранениями головы и груди. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и личность погибшего. URA.RU направило запрос в УМВД по московской области и Следственный комитет России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Палагаев занимался производством таких картин, как «Соловей-Разбойник» и «Тайный город». Также он лично был знаком с голливудской оскароносной актрисой Мэрил Стрип. Кроме того, он играл эпизодическую роль в фильме «Любовь-морковь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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