Google задолжал России 20 миллиардов рублей 28 августа 2023 в 03:20 Размер текста - 17 + Выручка российской «дочки» Google в 2022 году снизилась на 82% Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское подразделение корпорации Google на конец августа задолжало кредиторам 20,1 миллиардов рублей. Об этом следует из материалов по итогам первого собрания кредиторов. «В первом собрании участвовали представители Федеральной налоговой службы, Ижевского радиозавода, компании „Альфа текстайлз“, сервиса „2ГИС“, компании „Проксима текнолоджи“ и еще четырех компаний. Сумма их денежных требований к Google составляет 97,2% от общей, которая, в свою очередь, на 22 августа превышает 20,177 миллиардов рублей», — передают журналисты ТАСС, которые ознакомились с материалами дела. По словам журналистов, кредиторы на собрании решили ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы, чтобы признать российский Google банкротом, а также открыть в отношении него конкурсное производство. При этом дебиторская задолженность подразделения корпорации уже превысила 27 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что Россия заработала четыре миллиона рублей на корпорации Google за отказ удалять недостоверную информацию о спецоперации. Позже последовал новый штраф уже на семь миллионов рублей. Российское подразделение корпорации Google на конец августа задолжало кредиторам 20,1 миллиардов рублей. Об этом следует из материалов по итогам первого собрания кредиторов. «В первом собрании участвовали представители Федеральной налоговой службы, Ижевского радиозавода, компании „Альфа текстайлз“, сервиса „2ГИС“, компании „Проксима текнолоджи“ и еще четырех компаний. Сумма их денежных требований к Google составляет 97,2% от общей, которая, в свою очередь, на 22 августа превышает 20,177 миллиардов рублей», — передают журналисты ТАСС, которые ознакомились с материалами дела. По словам журналистов, кредиторы на собрании решили ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы, чтобы признать российский Google банкротом, а также открыть в отношении него конкурсное производство. При этом дебиторская задолженность подразделения корпорации уже превысила 27 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что Россия заработала четыре миллиона рублей на корпорации Google за отказ удалять недостоверную информацию о спецоперации. Позже последовал новый штраф уже на семь миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям