27 августа 2023

Смертельная экскурсия по коллекторам в Москве изменит законодательство РФ

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Виды города. Пермь, коллектор, диггеры, тоннель, подземная пермь
В РФ хотят установить штрафы за незаконные экскурсии Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

В России намерены установить штрафы за работу гида без соответствующего разрешения. Изменения в законодательстве планируют внести в осеннюю сессию.

«В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию», — пишут «Известия». По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, проект в 2021 году был внесен в Госдуму, однако возвращен на доработку для того, чтобы учесть поправки в федеральные законы. Сейчас в документе уточняются суммы штрафов.

Группа диггеров 20 августа в составе восьми человек утонула в результате сильного ливня во время экскурсии по коллекторам в Москве. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.

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В России намерены установить штрафы за работу гида без соответствующего разрешения. Изменения в законодательстве планируют внести в осеннюю сессию. «В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию», — пишут «Известия». По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, проект в 2021 году был внесен в Госдуму, однако возвращен на доработку для того, чтобы учесть поправки в федеральные законы. Сейчас в документе уточняются суммы штрафов. Группа диггеров 20 августа в составе восьми человек утонула в результате сильного ливня во время экскурсии по коллекторам в Москве. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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