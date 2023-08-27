Смертельная экскурсия по коллекторам в Москве изменит законодательство РФ

28 августа 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

В РФ хотят установить штрафы за незаконные экскурсии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе В России намерены установить штрафы за работу гида без соответствующего разрешения. Изменения в законодательстве планируют внести в осеннюю сессию. «В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию», — пишут «Известия». По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, проект в 2021 году был внесен в Госдуму, однако возвращен на доработку для того, чтобы учесть поправки в федеральные законы. Сейчас в документе уточняются суммы штрафов. Группа диггеров 20 августа в составе восьми человек утонула в результате сильного ливня во время экскурсии по коллекторам в Москве. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.

В России намерены установить штрафы за работу гида без соответствующего разрешения. Изменения в законодательстве планируют внести в осеннюю сессию. «В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию», — пишут «Известия». По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, проект в 2021 году был внесен в Госдуму, однако возвращен на доработку для того, чтобы учесть поправки в федеральные законы. Сейчас в документе уточняются суммы штрафов. Группа диггеров 20 августа в составе восьми человек утонула в результате сильного ливня во время экскурсии по коллекторам в Москве. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.