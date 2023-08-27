Смертельная экскурсия по коллекторам в Москве изменит законодательство РФ

В России намерены установить штрафы за работу гида без соответствующего разрешения. Изменения в законодательстве планируют внести в осеннюю сессию.
«В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию», — пишут «Известия». По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, проект в 2021 году был внесен в Госдуму, однако возвращен на доработку для того, чтобы учесть поправки в федеральные законы. Сейчас в документе уточняются суммы штрафов.
Группа диггеров 20 августа в составе восьми человек утонула в результате сильного ливня во время экскурсии по коллекторам в Москве. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.
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