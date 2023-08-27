Специалисты ХМАО побывали на свалке с трупами животных

Специалисты «Ветеринарного центра» (ХМАО) съездили на свалку с трупами животных, где нашли останки от четырех голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила Ветслужба Югры в социальных сетях.
«Специалисты БУ „Ветеринарный центр“ совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды выехали на место обнаружения свалки. Установили наличие отходов от четырех голов крупного рогатого скота», — ответили представители ветслужбы региона на публикацию в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск», в которой было указано место нахождения свалки.
По их словам, на территории провели дезинфекцию и взяли пробы для проведение лабораторных исследований на сибирскую язву. Уже сегодня в администрацию Нефтеюганского района от Ветслужбы Югры направят письмо о необходимости проведения уборки территории.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) Мирослава Колесникова обнаружила эту несанкционированную свалку трупов крупного рогатого скота на 7-м километре в сторону Тундрино. Фотками останков она поделилась в социальных сетях. Женщина попросила принять какие-нибудь меры.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.