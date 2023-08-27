27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

Специалисты ХМАО побывали на свалке с трупами животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция сквера в 31 микрорайоне. Сургут, респиратор, сиз, очки защитные
Специалисты на территории свалки провели дезинфекцию Фото:

Специалисты «Ветеринарного центра» (ХМАО) съездили на свалку с трупами животных, где нашли останки от четырех голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила Ветслужба Югры в социальных сетях.

«Специалисты БУ „Ветеринарный центр“ совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды выехали на место обнаружения свалки. Установили наличие отходов от четырех голов крупного рогатого скота», — ответили представители ветслужбы региона на публикацию в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск», в которой было указано место нахождения свалки.

По их словам, на территории провели дезинфекцию и взяли пробы для проведение лабораторных исследований на сибирскую язву. Уже сегодня в администрацию Нефтеюганского района от Ветслужбы Югры направят письмо о необходимости проведения уборки территории.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) Мирослава Колесникова обнаружила эту несанкционированную свалку трупов крупного рогатого скота на 7-м километре в сторону Тундрино. Фотками останков она поделилась в социальных сетях. Женщина попросила принять какие-нибудь меры.

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Специалисты «Ветеринарного центра» (ХМАО) съездили на свалку с трупами животных, где нашли останки от четырех голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила Ветслужба Югры в социальных сетях. «Специалисты БУ „Ветеринарный центр“ совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды выехали на место обнаружения свалки. Установили наличие отходов от четырех голов крупного рогатого скота», — ответили представители ветслужбы региона на публикацию в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск», в которой было указано место нахождения свалки. По их словам, на территории провели дезинфекцию и взяли пробы для проведение лабораторных исследований на сибирскую язву. Уже сегодня в администрацию Нефтеюганского района от Ветслужбы Югры направят письмо о необходимости проведения уборки территории. Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) Мирослава Колесникова обнаружила эту несанкционированную свалку трупов крупного рогатого скота на 7-м километре в сторону Тундрино. Фотками останков она поделилась в социальных сетях. Женщина попросила принять какие-нибудь меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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