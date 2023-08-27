Цены на смартфоны в России за полгода выросли на треть 28 августа 2023 в 04:02 Размер текста - 17 + Средняя цена на смартфоны выросла на 25000 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU За шесть месяцев 2023 года средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%). Данные аналитиков приводят «Ведомости». «На iPhone 14 в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего», — рассказал «Ведомостям» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Аналитик отметил, что цены выросли также на продукцию Samsung, Realme и Xiaomi. По мнению Суркова, китайские бренды китайские марки Xiaomi, Realme, Infinix постепенно заменяют ушедший с российского рынка Samsung. Они поставляют на рынок смартфоны средней и высокой ценовой категории. «Бюджетные модели отходят на второй план», — пояснил изданию эксперт. В разговоре с «Ведомостями», главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал, что со второй половины 2022 года в смартфонах среднего класса (до 40 000 рублей) подорожание достигло 30%. В бюджетных смартфонах (до 20 000 руб.) не превысило 20%. Ранее URA.RU сообщало о причинах повышения услуг мобильных операторов в России. Основной причиной роста цен на дополнительные услуги стала модернизация сетей и обеспечение их стабильной работы. За шесть месяцев 2023 года средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%). Данные аналитиков приводят «Ведомости». «На iPhone 14 в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего», — рассказал «Ведомостям» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Аналитик отметил, что цены выросли также на продукцию Samsung, Realme и Xiaomi. По мнению Суркова, китайские бренды китайские марки Xiaomi, Realme, Infinix постепенно заменяют ушедший с российского рынка Samsung. Они поставляют на рынок смартфоны средней и высокой ценовой категории. «Бюджетные модели отходят на второй план», — пояснил изданию эксперт. В разговоре с «Ведомостями», главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал, что со второй половины 2022 года в смартфонах среднего класса (до 40 000 рублей) подорожание достигло 30%. В бюджетных смартфонах (до 20 000 руб.) не превысило 20%. Ранее URA.RU сообщало о причинах повышения услуг мобильных операторов в России. Основной причиной роста цен на дополнительные услуги стала модернизация сетей и обеспечение их стабильной работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям