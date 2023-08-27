Аналитик объяснили причину повышения цен на услуги мобильных операторов

27 августа 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Сотовые операторы пытаются компенсировать возросшую стоимость оборудования и невозможность увеличивать стоимость связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство сотовых операторов ввели плату за раздачу интернета со смартфонов, чтобы хоть как-то увеличить свою выручку и компенсировать растущие расходы на оборудование. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что данная услуга является дополнительной и ФАС при соответствующих проверках не найдет нарушений. «Операторы, чтобы повысить выручку для себя, даже не прибыль, а именно выручку, повысили цены на все дополнительные услуги. Операторы имеют право так делать. После того как государство занялось регулированием цен на связь, а точнее невозможностью их менять, на них (сотовых операторов — прим. URA.RU) обрушили вот эту социальную ответственность. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Понятно, что денег на развитие нет», — передает мнение эксперта «Ридус». Муртазин отметил, что связь в России качественная и дешевая. Сейчас бизнес выживает как может, поэтому вынужденно вводит плату на допуслуги. Ранее сообщалось, что крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник.

Большинство сотовых операторов ввели плату за раздачу интернета со смартфонов, чтобы хоть как-то увеличить свою выручку и компенсировать растущие расходы на оборудование. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что данная услуга является дополнительной и ФАС при соответствующих проверках не найдет нарушений. «Операторы, чтобы повысить выручку для себя, даже не прибыль, а именно выручку, повысили цены на все дополнительные услуги. Операторы имеют право так делать. После того как государство занялось регулированием цен на связь, а точнее невозможностью их менять, на них (сотовых операторов — прим. URA.RU) обрушили вот эту социальную ответственность. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Понятно, что денег на развитие нет», — передает мнение эксперта «Ридус». Муртазин отметил, что связь в России качественная и дешевая. Сейчас бизнес выживает как может, поэтому вынужденно вводит плату на допуслуги. Ранее сообщалось, что крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник.