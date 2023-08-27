The Times: в Британии хотят отслеживать мигрантов по GPS-браслетам

28 августа 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Британские власти опасаются нехватки браслетов для слежения за мигрантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Британские власти планируют выдавать нелегальным мигрантам электронные GPS-браслеты, которые будут отслеживать их местоположение, чтобы снизить расходы на содержание в пунктах размещения. Об этом сообщают в британской прессе. «Власти рассматривают возможность выдачи мигрантам электронных GPS-браслетов для отслеживания их перемещения. На период ожидания мигрантов селят в специальных центрах, но их количества недостаточно. Более того, на содержание беженцев уходит более четырех миллионов фунтов стерлингов (пять миллиардов долларов) в год», — пишет The Times со ссылкой на источники. В это время власти опасаются, что в стране не хватит браслетов для слежения, а сама программа «потребует значительных вложений». Также подобная мера может вызвать возмущение у правозащитников, что приведет к судебным искам. На данный момент в Великобритании более 175 тысяч человек ждут ответа от правительства на заявления, поданные для получения убежища. В 2022 году, как сообщал телеканал Sky News, в Великобританию через Ла-Манш на надувных лодках переплыло 45,7 тысячи мигрантов. В наплыве беженцев в страны Европы сенатор от Пермского края Алексей Пушков обвинил Запад. По его словам, Британии «не поможет даже отделение от Евросоюза и уход от квот».

Британские власти планируют выдавать нелегальным мигрантам электронные GPS-браслеты, которые будут отслеживать их местоположение, чтобы снизить расходы на содержание в пунктах размещения. Об этом сообщают в британской прессе. «Власти рассматривают возможность выдачи мигрантам электронных GPS-браслетов для отслеживания их перемещения. На период ожидания мигрантов селят в специальных центрах, но их количества недостаточно. Более того, на содержание беженцев уходит более четырех миллионов фунтов стерлингов (пять миллиардов долларов) в год», — пишет The Times со ссылкой на источники. В это время власти опасаются, что в стране не хватит браслетов для слежения, а сама программа «потребует значительных вложений». Также подобная мера может вызвать возмущение у правозащитников, что приведет к судебным искам. На данный момент в Великобритании более 175 тысяч человек ждут ответа от правительства на заявления, поданные для получения убежища. В 2022 году, как сообщал телеканал Sky News, в Великобританию через Ла-Манш на надувных лодках переплыло 45,7 тысячи мигрантов. В наплыве беженцев в страны Европы сенатор от Пермского края Алексей Пушков обвинил Запад. По его словам, Британии «не поможет даже отделение от Евросоюза и уход от квот».